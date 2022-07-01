الخارجية الأمريكية: نتطلع للعمل مع بوروندى فى القضايا ذات الاهتمام المشترك

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن فى بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية إنه "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أبعث بالتهنئة إلى شعب جمهورية بوروندى بمناسبة الاحتفال بمرور 60 عاما على الاستقلال ونتطلع إلى العمل معكم فى السنوات المقبلة لتعزيز حماية حقوق الإنسان والسلام والاستقرار الإقليميين والتنمية الاقتصادية".

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