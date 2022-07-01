متاح الآن نتائج البكالوريا الدورة العادية 2022 المغرب

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عمر شويل - جدة ظهرت الآن نتائج بكالوريا الدورة العادية 2022 بدولة المغرب، حيث استيقظ الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور في دولة المغرب اليوم على الإعلان عن نتيجة البكالوريا الدورة العادية لعام 2022، وذلك بعد فترة طويلة من الترقب من جانب الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور الذين كانوا ينتظرون بشغف معرفة نتيجة البكالوريا لعام 2022.

كيف تعرف نتائج البكالوريا الدورة العادية 2022 بدولة المغرب؟

يمكن للطلبة والطالبات في دولة المغرب معرفة النتائج، وذلك من خلال قيام الطلبة والطالبات من الدخول على الموقع الإلكتروني الذي حددته وزارة التربية الوطنية في المغرب لمعرفة النتائج وذلك من خلال إتباع الخطوات البسيطة التالية:-

وقد أدى ظهور النتائج، إلى زيادة معدلات البحث على النتائج بصورة كبيرة، مما أدي إلى وقوع الموقع الإلكتروني لوزارة التربية المغربية، ولهذا فإنه يجب على الطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور الانتظار حتى يتاح لهم معرفة النتائج بصورة سهلة.

وقد ساد الطلبة والطالبات في البكالوريا، في دولة المغرب شعور من الحذر والترقب خلال الأيام الماضية وذلك انتظار لمعرفة النتائج، حيث أن المعدل الذي سيحصل عليه الطالب والطالبة في شهادة البكالوريا على نوعية الدراسة التي سوف يلتحق بها في دراسته الجامعية.

ويبلغ عدد الطلاب المترشحين والمترشحات الذين قد اجتازوا امتحانات البكالوريا لهذا العام نحو 557 ألف و864 طالب وطالبه، ونصف هذا العدد من الإناث.

وينتاب الطلبة والطالبات الآن حالة من الترقب والفرح والدموع، وذلك بسبب اختلاف مشاعر كل منهم، فالطلبة الذين استطاعوا الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمعرفة النتائج، عرفوا الآن، نتيجتهم وانتابهم حالة من الطمأنينة.

وتماثل شهادة البكالوريا في دولة المغرب، شهادة الثانوية العامة في أغلب الدول العربية، وأيضاً تماثل شهادة التوجيهي في بعض الدول العربية، حيث أنها كلها تمثل ختام المرحلة الثانوية والتي تكون عبارة عن ثلاث سنوات، ويحدد المعدل الذي يحصل عليه الطالب في نهاية السنوات الثلاث، نوع الدراسة الجامعية التي سوف يلتحق بها فى المستقبل.

مع أطيب التمنيات لجميع الطلبة والطالبات في دولة المغرب بالتوفيق والنجاح،،