HERE رابط معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط  2022 دور اول من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول. استقطب رابط معرفة نتائج الجولة الأولى للصف الثالث المتوسط في العراق الكثير من الاهتمام من طلبة هذه السنة المهمة في جميع محافظات العراق 2022 ، حيث من المقرر الكشف عنها بعد فترة وجيزة من انتهاء لجان التصحيح من رصد الدرجات النهائية ، حيث بدأوا الإجراءات التصحيحية فور انتهاء الجولة الأولى من الاختبارات منذ الشهر الماضي، وصرحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم رفع درجات الطلاب إلكترونيًا عبر منصة مخصصة للكشف عن الدرجات، وسنقوم في هذا المقال بتوضيح خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط. وذلك من خلال رابط موقع وزارة التربية العراقية.

رابط معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول

بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات لجميع الطلاب يمكن للطلاب الإستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط. من خلال توضيح الخطوات الآتية سيكون من السهل الحصول على نتيجة الطالب عبر الإنترنت بواسطة رقم المقعد فقط.

الخطوات هي:

يتم ولوج الطالب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي. يجب ملء جميع الخانات الفارغة المطلوبة منك للدخول إلى المنصة. اختيار أيقونة “نتائج الطلاب”. الضغط على الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط. كتابة اسم الطالب رباعي ورقم المقعد الخاص به. الضغط على “عرض النتائج”. سيتم ظهور النتيجة فور رفعها إلكترونيًا على موقع الوزارة.

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول، حيث نعمل من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على طرح متابعة خاصة وتفصيلية متعلقة حول اعلان ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول التي يجري الاستعداد بالوقت الحالي على اعلانها رسمياً

نتيجة الثالث المتوسط بالعراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالتصريح عن أن خلال أيام قليلة سيتم نزول جميع نتائج طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، ويمكن للطالب استخراج نتيجته من خلال هذا الموقع بطريقة سهلة عن طريق كتابة جميع البيانات المطلوبة منه وكتابة رقم المقعد الخاص به، وسيتم ظهور له نتيجته بالدرجات. أصبح الآن في عصر التكنولوجيا والمعلومات من السهل الحصول على أي نتيجة من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب المدرسة وحدوث تجمعات في ظل انتشار الأمراض والأوبئة من حولنا. نتيجة الثالث المتوسط بالعراق سيتم رفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد إنتهاء المصححين من عملية رصد درجات الطلاب وتصحيح أوراق الإختبارات