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عمر شويل - جدة أماكن فروع شركة توب سنتر داخل المملكة العربية السعودية عدد وأماكن فروع توب سنتر في المملكة العربية السعودية 2022 م. تعتبر فروع توب سنتر الموجودة في المملكة العربية السعودية من أهم وأكبر المركز التجارية في المملكة والتي تقدم خدمات للأسرة السعودية والتي تتميز في النوعية والأسعار التي يقدمها للمواطنين وسوف نقوم بالتعرف على أعداد فروع توب سنتر على مستوى المملكة.

توب سنتر في المملكة العربية السعودية

تعتبر شركة توب سنتر في المملكة العربية السعودية من أهم متاجر بيع التجزئة حيث يمكن الشراء من خلال التسوق الإلكتروني ويتيح أيضا خدمة التوصيل المأجور وفرص المتعة في التسوق ووسائل الرفاهية في التسوق من فروع توب سنتر المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

عدد فروع توب سنتر بالمملكة العربية السعودية

أعداد فروع توب سنتر في المملكة العربية السعودية حوالي( 16 ) فرعا منشرة في جميع أنحاء المملكة وتتميز شركة توب سنتر في بيع الملابس الجاهزة وأنواع العطور الفاخرة وجميع أنواع الأكسسوارات وأنواع الأجهزة الكهربائية والمنزلية وتعمل الشركة على توفير جميع مستلزمات الأسر السعودية بسعر مناسب لجميع المواطنين.

أماكن فروع شركة توب سنتر داخل المملكة العربية السعودية 2022 م

عملت شركة توب سنتر على تغطية جميع الاحتياجات اللازمة للمواطن داخل المملكة العربية السعودية وتوفيرها في جميع الفروع الموجودة في المملكة وزيادة أعداد الفروع وذلك لتغطية السوق المحلي السعودي ويمكن معرفة تلك الفروع من خلال التالي:

أماكن فروع توب سنتر في السعودية 2022 جدة

عملت شركة توب سنتر على زيادة فروع الشركة في مدينة جدة وذلك لازدحام مدينة جدة في المجال السياحي والديني ويوجد بها عدد 4 فروع وهي كما في التالي:

فرع الكيلو (4): عند الكيلو (10) طريق جدة / مكة القديم.

فرع الحمدانية: حي الفلاح / الحمدانية.

فرع إن تي مول: بجوار سوق النجار / مدينة جدة.

فروع شركة توب سنتر في مدينة الرياض

عملت شركة توب سنتر على زيادة فروع الشركة في مدينة الرياض العاصمة السعودية ويوجد بها عدد 4 فروع للشركة موزعة على النحو التالي:

فرع خريص: حي النسيم الغربي / طريق خريص الفرعي.

فرع الشفا: حي الشفا / طريق درب الفرعي.

فرع طوبق: حي طوبق / طريق بلال بن رباح.

الفرع الجديد: تقاطع طريق الملك عبد الله الفرعي / وطريق الملك فهد.

فروع شركة توب سنتر الأخرى

عملت الشركة على توفير عدد( 8 ) فروع أخرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية موزعة على النحو التالي:

فرع مدينة الدمام: حي النهضة / على طريق شارع الملك عبد العزيز.

فرع مدينة الطائف: حي الربيع / شارع خالد بن الوليد.

فرع مدينة ينبع: حي البحر / طريق عثمان بن عفان.

فرع مدينة جيزان: حي الشاطئ / طريق الكورنيش.

فرع مدينة القريات: حي ألخالديه / طريق الملك فيصل.

فرع مدينة بيشة: شارع الرياض / بجانب جامعة بيشة.

فرع مدينة نجران: حي الأثايبة / طريق الملك عبد العزيز.

فرع مدينة حائل: في مدينة صلاح الدين الشرقي.

موقع شركة توب سنتر في المملكة العربية السعودية

أتاحت شركة توب سنتر في المملكة العربية السعودية الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وذلك لتوفير الوقت والجهد للمواطنين لمعرفة جميع الأسعار والمعروضات المتوفرة في فروع الشركة وإمكانية التسوق أون لاين والتعرف على البضاعة الموجودة والعروض التي تقدمها شركة توب سنتر للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية.

وإلى هنا نكون قد تعرفنا على شركة توب سنتر التجارية الموجودة في المملكة وتعرفنا أيضا على عدد الفروع لشركة توب سنتر وأماكن فروع شركة توب سنتر وجميع فروع شركة توب سنتر الموجودة والمنتشرة على مستوى المملكة العربية السعودية.