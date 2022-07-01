نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر maribak نتائج كونكور في موريتانيا 2022 وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج كونكور موريتانيا2022، حالة من القلق والتوتر يشعر بها الطلاب وتستمر تلك الحالة إلي أن يصل كل طالب إلي النتيجة ويطمئن، لذلك تشهد محركات البحث بحثا شديد عن خطوات الاستعلام عن نتائج مسابقة وذلك من خلال موقع وزارة التهذيب الوطني وسوف نوضح لكم من خلال مقالنا الآن في موقعنا ثقفني جميع المعلومات التي تيسر على كل طالب الوصول إلى النتيجة.

موقع Mauribac، تسهل على جميع الطلاب للوصول إلى النتائج لمسابقة السنة الأولى لمدرسة موريتانيا الإعدادية 2022 من خلال خطوات يتبعها الطالب.

نتائج كونكور في موريتانيا 2022

مسابقة Concor 2022، تم التوضيح من قبل المسؤولين أن التأخر في إعلان نتائج راجع إلى الحرص الشديد في المراجعة والتدقيق الشديد في مرحلة التصحيح البكالوريوس، أتاحت وزارة التهذيب الوطني لكل الطلاب وولى الأمر الوصول إلي النتائج دون تعب أو مجهود الذهاب المدرسة كل ما يجب فعلة هو اتباع بعض الخطوات فقط التي سوف نوضحها لكم الآن

خطوات الاستعلام موريباك نتائج كونكور

نقدم لكم من خلال ثقفني خطوات لاستخراج نتائج Concor 2022 التي تم مشاركة 103968 طالب وطالبة في تلك اختبارات المسابقة وانطلقت تلك المسابقة في يوم السادس من شهر يونيو الماضي ومن لحظة انتهاء الاختبارات يعيش الطلاب بخوف وقلق والآن تنتهى تلك الحالة مع اتباع تلك الخطوات من قبل جميع الطلاب المشتركين في مختلف الولايات من ولاية الشمال و غرب نواكشوط و الحوض الجنوبي والشرقي ومنطقة الحوض الغربي وكركول وتارزة .

يجب أولا على كل طالب الدخول على الرابط الرسمي منصة Morepac.

ثم يجب تسجيل تسجيل بيانات الطالب مثل كتابة الرقم السرى.

ثم كتابة المرور ليتمكن الطالب من الدخول.

ثم تسجيل بيانات قم المقعد الخاص بالطالب.

ثم يجب الضغط على أظهار النتائج.

كما يمكن معرفة النتائج من خلال موقع وزارة التهذيب الوطني وذلك من خلال:

الدخول على الرابط الرسمي لموقع الوزارة. ثم يجب الضغط على نتائج اختبارات. ثم يجب تسجيل البيانات المطلوبة من كتابة اسم الولاية التابع لها الطالب. ثم تسجيل اسم المقاطعة واسم المدرسة. ثم الضغط على النتائج.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم من خلال ثقفني نتائج كونكور موريتانيا 2022 بخطوات الاستعلام.