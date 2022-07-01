شروط تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية منتج نفاذ | رابط التقديم freelance.sa

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عمر شويل - جدة شروط تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية ليست بالصعبة، حيث أن الحصول على تمويل من بنك التنمية الاجتماعية هو أحد أهداف أصحاب الأعمال الحرة الذين يملكون فكرة مشروع ويرغبون في الحصول على تمويل بدون دفع فوائد، ويمكن لكافة الفئات أن تحصل على التمويل وفيما يلي سوف نوضح الشروط التي وضعها بنم التنمية الاجتماعية من أجل الاستفادة بالتمويل.

شروط تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية في السعودية وضع عدة شروط للاستفادة من الحصول على التمويل ويجب أن تتوفر جميعاً في المتقدم وفيما يلي نذكر أهم هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم في المملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام وألا يزيد عن 60 عام.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على وثيقة عمل من أجل إثبات جديدة المشروع أو الحرفة.

يجب ألا يكون المتقدم قد حصل على قرض من بنك التنمية الاجتماعية.

ألا يزيد التعثر في الفحص عن 30 ألف ريال سعودي.

يجب تقديم ضمانات توفي شروط البنك.

كما يجب ألا يزيد الدخل عن 14 ألف ريال.

الحد الأقصى للسداد تكون لمدة 40 شهر و 60 شهر.

رابط التقديم على قرض العمل الحر بنك التنمية الاجتماعية

بعد أن تنطبق الشروط التي وضعها البنك على المتقدم فإنه يبحث عن طريقة تقديم طلب الحصول على التمويل وفيما يلي سنذكرها لكم:

الدخول على رابط التقديم على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية وقراء الشروط جيداً.

تسجيل الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية.

الضغط على قرض العمل الحر، ثم اختيار قسم التمويل النقدي.

اضغط على تسجيل الدخول لبنك التسليف.

يتم الضغط على طلب الحصول على قرض الجديد، ثم أنقر على تقديم طلب قرض العمل الحر.

اضغط على الخدمات التخصصية.

اضغط على موافقة على الشروط.

مستندات التقديم للحصول على التمويل الحر بنك التنمية الاجتماعية

في حالة الحصول على الموافقة للاستفادة من التمويل من بنك التنمية الاجتماعية، يجب أن تقدم مجموعة من المستندات وهي كما يلي:

تقديم صورة من بطاقة الهوية الشخصية.

تقديم نسخة من شهادة العمل الحر.

تقديم رقم الهاتف المسجل.

تقديم رقم الحساب المصرفي الخاص بك.

تقديم صورة من العنوان الوطني.

تقديم صورة من رخصة القيادة.