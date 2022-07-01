الشرطة الأمريكية: 9 جرحى بينهم طفل بعد إطلاق نار فى نيوجيرسى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "إن.بى.سى-4"، قال راؤول مالاف، المتحدث باسم حكومة نيوارك، إن المصابين نقلوا إلى مستشفيين قريبين، مضيفًا أنهم جميعا فى حالة مستقرة ويعالجون جراء الإصابة بطلقات نارية.

وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعى المتكررة غضبًا واسعًا فى الولايات المتحدة، حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن امرأة تبلغ من العمر 20 عامًا، كانت تدفع عربة طفلها فى أحد شوارع مدينة نيويورك، أصيبت برصاصة فى رأسها وقتلت، حيث تم نقل الضحية إلى مركز مستشفى متروبوليتان، حيث توفيت متأثرة بجروحها، فيما لم يصب الرضيع بأى سوء.

وفى مؤتمر صحفى قرب موقع الحادث فى مانهاتن، ناشد إريك آدمز، رئيس بلدية نيويورك بالمساعدة فى ضبط مطلق النار، قائلاً: "سنعثر على الشخص المتهم بارتكاب هذه الجريمة المروعة. سنجده ونقدمه للعدالة".