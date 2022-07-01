تمويل 300 الف ريال بدون فوائد للعاطلين عن العمل والموظفين شروط الحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية

يسعى الكثير من الاشخاص العاطلين عن العمل أو الذين فقدوا وظيفتهم إلى مبلغ مالي يساعدهم في حياتهم ويصنعوا من خلاله عملهم الخاص، حتى يوفر لهم احتياجاتهم الشخصية والمساعدة في العيش حتى القضاء على الظروف المعيشية الصعبة، لذلك وفرت بعض البنوك داخل المملكة العربية السعودية بعض الأموال للعاطلين عن العمل بعدة شروط، حتى يتمكن المواطن من الأخذ والعطاء من خلال سداد المبلغ كل شهر.

قرض العاطلين عن العمل

ينقسم القرض إلى قسمين، القرض النقدي وقرض السيارة وكل منهما له شروطه الخاصة الواجب توافرها حتى يحصل المواطن على القرض بشكل سريع، القرض هو مبلغ مالي يصل إلى 120 الف ريال بالإضافة إلى الرسوم الإدارية التي تبلغ 4000 ريال فقط، ولم يتم أخذ مبلغ آخر إلا سداد التمويل، لأنه بدون فوائد شهرية في متناول الجميع، أما قرض السيارة يوفر للمواطن تمويل 300 الف ريال، بجانب الرسوم الإدارية التي تبلغ 4000 ريال أيضا، ويتم ارسال المبلغ إلى الضامن.

شروط حصول المواطن على التمويل

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل لايقل عن 18 عام ولايفوق سنه عن 65 عام عند الحصول على التمويل.

أن التمويل يصل إلى مدة سداد خمس سنوات بالإضافة إلى ضرورة وجود سجل ائتماني وعدم وجود أي ديون مالية مع أي بنك من البنوك.

بالإضافة إلى وجود ضمان للحصول على التمويل ولابد من وجود كفيل لضمان الحصول على التمويل بالإضافة إلى وجود رخصة قيادة للمتقدم.

التمويل متاح للأفراد السعوديين والسعوديات فقط داخل المملكة.

يتاح للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص أيضا للذين يصل راتبهم الشهري إلى 20ألف ريال سعودي.

لابد أن يكون المتقدم للحصول على التمويل تم تسجيله من أحد الشركات التابعة للنقل التشاركي للحصول على السيارة.

التأمين على السيارة.

يجب أن تكون رخصة القيادة سارية.

وجود سجل ائتماني جيد.

تقديم وثيقة العمل الحر.

خطوات التقديم لطلب التمويل

يتم الذهاب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية.

الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد.

يتم رفع رخصة القيادة ونسخة من الهوية الوطنية ونموذج الطلب للتمويل والضمان المطلوب.

اثبات المهنة التي يرغب فيها ويتم رفع الأوراق على الموقع وبعد الموافقة عليها يتم تحويل مبلغ 300 ألف ريال سعودي إلى المتقدم أو الكفيل.

والجدير بالذكر أن التمويل يتم على 60 شهر كما يوجد أيضا حوافز مالية يحصل عليها المواطن، سوف يحصل عليها يتقدم للعمل، فيبدأ العمل من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الثانية عشر صباحا بعد منتصف الليل، ويسجل البرنامج عدد الرحلات التي قام بها المواطن وعلى ذلك يحصل على حوافز.