نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Natayij نتائج الثالث المتوسط 2022 خلال موقع الوزارة الرسمي لجميع المحافظات العراقية برقم المقعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث آلاف من الطلاب الآن عن رابط نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق، والتي من المفترض أن يتم الإعلان عنها الكترونيا خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك من خلال رابط الاستفسار الذي فعلته وزارة التعليم العراقية، وجدير بالذكر أنه أجرى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثانيفي المواد المقررة عليهمخلال العام الدراسي الحالي ، منذ عدة أيام، وينتظر الطلاب موعد إعلان النتيجة بفرغ الصبر للاطمئنان على معدلاتهم في تلك المرحلة التعليمية الهامة في مسيرتهم التعليمية، وإليكم التفاصيل الخاص بالنتائج خلال السطور القادمة.

نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق

أعلنت وزارة التعليم بالعراق عن تخصيص رابط تابع للموقع الرسمي للوزارة ليتمكن الطلاب من خلاله استخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق، وذلك في إطار حرص الحكومة العراقية على أمن وسلامة الطلاب وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ومن المرجح أن يتم الاعلان عن النتيحة بشكل رسمي في غضون ساعات قليلة، وذلك وفقا لما صرحت به بعض المصادر القريبة من وزارة التعليم، حيث انتهت لجان الكونترول من كافة أعمالها وجاري الآن إعداد كشوفات الناجحين لاعتمادها من قبل وزير التعليم ليتم رفعها بعد ذلك مباشرة على الموقع الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق الكترونياً

وفي الإطار ذاته حددت وزارة التعليم بالعراق الطريقة الآمنة التي يمكن للطلاب او ذويهم اتباعها لاستخراج نتائج الثالث المتوسط 2022 في العراق، بكل سهولة ودون التعرض لمعاناة التواجد في الزحام أو التعرض للإصابة بالأمراض، وشملت الخطوات التي أعلنتها الوزارة، ما يلي:

ادخل أولاً إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

. بعد ذاك عليك الدخول إلى موقع النتائج الإلكتروني المخصص لإعلان درجات الطلاب من قبل وزارة التربية والتعليم.

ثم قم بالضغط على أيقونة الاستفسار عن نتائج المستوى الثالث في العراق الجولة الاولى 2022

بعد ذلك أدخل رقم الامتحان الخاص بالطالب بشكل دقيق في الخانات المخصصة لذلك.

وأخيراً انقر على أيقونة البحث للحصول على النتيجة.

سوف تظهر النتيجة كاملة في خلال دقائق معدودة.

ينتظر طلاب الصف الثالث المتوسط الآن ظهور النتائج الخاصة بهم للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2022، حيث انهى الطلاب مؤخراً اداء اختبارات الفصل الثاني ومنذ ذلك الحين تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على تجهيز النتائج عن طريق رصد وتجميع الدرجات، بحيث يتم اعتماد النتائج بشكل رسمي واظهارها على موقع الوزارة في اقرب وقت.