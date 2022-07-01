رابط نتائج البكالوريا 2022 المغرب “ظهرت الأن” معرفة نتائج الأولى بكالوريا عبر bac.men.gov.ma

أعلنت الجهات المسؤولة عن موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2022 المغرب للدورة العادية، وذلك من خلال الموقع الذي وفرته وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني في المغرب، ويستطيعالطلاب الآن الدخول إلى bac.men.gov.ma من أجل الحصول نتائج الباك 2022 résultats bac، وقد أوضح المسؤولون أن موعد ظهور النتائج سيكون يوم الجمعة الموافق 01 من شهر يوليو 2022، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الباك في المملكة المغربية الدورة الاستدراكية في يوم 22 من يوليو، ولمزيد من التفاصيل تابعوا التقرير التالي.

نتائج البكالوريا 2022 المغرب

أوضح المسؤولون في وزارة التعليم أنه سوف تظهر نتائج البكالوريا 2022 المغرب الدورة العادية اليوم 1من شهر يوليو، وفقا لما أوضحنا من قبل، وذلك ما تم اعلانه مؤخراً من خلال الموقع المخصص لنتائج البكالوريا 2022 بالمغرب، ولكي يستطيع كل طالب من الحصول على نتائج الباك الخاصة به عليه القيام ببعض الخطوات التي نوضحها لكم فيما بعد، وتجدر الاشارة إلى أنه انتهى الطلاب من تأدية الامتحانات منذ عدة أيام، وبدأت عمليات التصحيح بمجرد انتهائهم من الاجابة على الأسئلة، وهم الآن ينتظرون بفارغ الصبر معرفة المعدلات التي تحصلوا عليها .

خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 المغرب

يجب على الطالب أو ولي أمره اتباع الخطوات التالية بالترتيب للحصول على نتائج البكالوريا 2022 المغرب:

أولاً يجب أن يقوم الطالب بالولوج مباشرة إلى موقع نتائج الباك 2022 على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. بعد ذلك يجب أن يقوم بإدراج رقم المسار الخاص به بشكل صحيح في الخانة المخصصة له

ومن ثم يضغط على أيقونة البحث بمحاذاة الإطار

خلال ثواني ستظهر النتيجة التي تحصل عليها بالتفصيل.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الطالب أن يستخدم البريد الإلكتروني بالإضافة إلى الرقم السري ليتمكن من الدخول للنظام، والذي يستلمه من مدير المؤسسة التابع لها، وفي حال قام بتغييره عليه أن يطلب رقما جديدا.

ومن ثم يقوم الطالب بتفعيل البريد الإلكتروني الخاص به ليتمكن من الحصول على النتائج من خلال الموقع بمجرد ظهورها.

ازداد بحث الكثير من الطلاب في المغرب خلال الساعات الماضية بالتساؤل والبحث عن تفاصيل الاطلاع على نتائج البكالوريا للعام الدراسي الجاري 2022، حيث تع اعتماد النتائج في الآونة الزمنية الاخيرة من قِبل الجهات المسؤلة بوزارة التربية والتعليم المغربية، وتم طرح النتائج الكترونياً خلال الموقع الرسمي الخاص بنتائج الباك على شبكة الانترنت.