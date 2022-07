نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط هيونداي سوناتا 2022 بـ400 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن كنت تبحث عن سيارة سيدان رائعة المظهر فلا أقل من Hyundai Sonata هيونداي سوناتا 2022 . تلك السيارة التي لا تأتي فقط مع مظهر قوي وجميل. بل توفر تجربة مميزة من القيادة السلسة فضلًا عن وسائل السلامة والأمان. خاصة أنها تتوفر في أكثر من فئة من بينها Hyundai Sonata Limited وسوناتا Smart وسوناتا Smart Plus. وكلها تأتي مجموعة حركة توفر كفاءة في استهلاك الوقود وقوة حصانية رائعة.

مواصفات Hyundai Sonata 2022

تتضمن تقنية مجموعة نقل الحركة محرك Smart stream سعة 2.5 لتر بالحقن المباشر للبنزين (GDI) رباعي الأسطوانات. مزود بـ16 صمامًا ويولد هذا المحرك قدرة حصانية قدرها 194حصانًا. و 237 من عزم الدوران، مع تقنية الصمامات المتغيرة باستمرار (CVVD). وهي أول تقنية محرك CVVD في العالم تعمل على تحسين أداء كفاءة الوقود مع تقليل الانبعاثات). كما تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات مع Shift Tronic ومبدّل للسرعات على عجلة القيادة. مع إمكانية اختيار وضع القيادة (عادي ، اقتصادي ، رياضي). كذلك تأتي السيارة مع إمكانية الدخول الذكي. وتشغيل البصمة وشاشة معلومات وسقف بانوراما. مع مقاعد جلد فاخرة وشاحن لاسلكي وكاميرا خلفية وطي آلي للمرايات.

ما الجديد في Hyundai Sonata 2022

بالنسبة لعام 2022 ، لم تُجرِ هيونداي أي تعديلات ملحوظة على تشكيلة سوناتا. الاختلاف الوحيد بين هذا الطراز والعام السابق هو إضافة Night Edition . لكنه متاح فقط على الطراز الرياضي N Line كما تم تقديم حزمة المظهر المعتمة هذه أيضًا في شكل إنتاج محدود على Hyundai Kona.

سعر Hyundai Sonata 2022 عالميًا



في الأسواق العالمية يبدأ سعر Hyundai Sonata 2022 الفئة الأولى سوناتا SE عند 25 ألف دولار. أما سعر الفئة الأعلى فيصل إلى 36.500 دولار لسيارة Hyundai Sonata limited hybrid. وهو أعلى من سعر الفئة limited ذات المحرك الذي يعمل بالبنزين أما أفضل أسعار سيارات هيونداي سوناتا فهو لفئة Sel plus عند 32 ألف دولار.

سعر 2022 Hyundai Sonata مقابل السيارات المنافسة

بالنظر إلى السيارات المنافسة من نفس الفئة نجد أن سوناتا 2022 تأتي في المركز الثاني بعد سعر هوندا أكورد 2022 في أمريكا والذي يصل إلى 27 ألف دولار. لكنها تتفوق على كل من KIA K5 الذي يصل سعرها إلى 24 ألف دولار. وكذلك تتفوق على تويوتا كامري التي يصل سعرها 26 ألف دولار. وأيضا تتفوق على نيسان التيما التي تأتي بـ25 ألف دولار وأخيرا تتفوق على سوبارو ليجاسي التي تأتي بـ23 ألف دولار.

سعر هيونداي سوناتا 2022 في السعودية



يبدأ سعر هيونداي سوناتا Smart Plus 2022 في السعودية عند 100 ألف ريال غير شامل الضريبة المضافة فيما يصل سعر سوناتا 2022 شامل الضريبة المضافة بنسبة 15 % ليصل السعر النهائي إلى 115 ألف ريال للسعر النقدي في الوكيل وهو قريب من سعر هوندا أكورد 2021 ذائعة الصيت.

تقسيط سوناتا 2022

بحسب ظروفك يمكنك الوصول إلى أي من عروض تقسيط السيارات الجديدة في السعودية سواء على 60 شهرًا أو على 84 شهرًا كما في بعض المعارض والوكلاء في السعودية سواء التقسيط بدون مقدم أو التقسيط بدفعة مقدمة. وعند الرغبة في التقسيط بدون مقدم يتم توزيع السعر 115 ألف ريال على 84 شهرًا. فيصبح القسط الشهري حوالي 1360 ريال في الشهر مع سداد الضريبة المضافة. أما عند الرغبة في التقسيط بقسط يصل إلى 400 ريال شهريًا فإن الأرقام سوف تختلف قليلا. ليصبح مبلغ الأقساط 33.600 ريال ويتبقى 66.400 ريال يتم توزيعها على الدفعتين الدفعة الأولى 26.400 ريال ويتم دفع 40 ألف ريال كدفعة أخيرة.

هوندا أكورد 2021 منافس شرس

وبالرغم من أن لكل منهما شريحة مفضلة من الملاك إلا أن هوندا أكورد تنافس بشكل قوي خاصة هوندا أكورد 2021 التي جاءت بإمكانيات قوية جدًا وتصميم جديد كليًا زادته الواجهة الأمامية هيبة ووقار فضلا عن الكفاءة في استهلاك الوقود بفضل المحرك التوربيني سعة 2.5 لتر والكفاءة في استهلاك الوقود.

Hyundai Sonata 2022 من الداخل

تبهرك هيونداي سوناتا من الداخل بفضل رحابة المقصورة وخيارات الترفيه المتاحة والتقنيات الحديثة المستخدمة وشاشة المعلومات الكبيرة وناقل الحركة الأوتوماتيكي بالأزرار مع الدخول الذكي وخاصية التشغيل بالبصمة ومقاعد جلد فاخرة وشاحن لاسلكي وكاميرا خلفية تساعد في صف السيارة وطي آلي للمرايا وغيرها من المزايا التي تجعل سوناتا 2022 خيارك المفضل في سيارات السيدان.

عيوب هيونداي سوناتا 2021



تختلف هيونداي سوناتا سيدان متوسطة الحجم طراز 2021 عن موديل 2020، حيث لم تقم هيونداي بإجراء أي تغييرات ميكانيكية على السيارة السيدان ، لكنهم أضافوا بعض الميزات وأصلحوا بعض المشاكل من الطراز السابق، لطالما واجهت هيونداي سوناتا مجموعة من مشكلات الموثوقية على مر السنين.

كما اشتكى السائقون من مشاكل في المحرك، وتأخر مستشعرات السرعة، وحتى مشاكل ناقل الحركة، بالنسبة لطراز 2021 ، استدعت هيونداي الآلاف من سيارات سوناتا سيدان بمحركات توربينية سعة 2.5 لتر لتسريب أنابيب الوقود.

وخلال شهر فبراير 2022 استدعت وزارة التجارة في السعودية أكثر من 41 ألف سيارة سوناتا 2014 إلى 2016 لاحتمالية عمل إشارات التنبيه للانعطاف عكس اتجاه ما يضبطه السائق، قد يؤدي إلى إعطاء إشارة خاطئة وزيادة خطر وقوع حادث وطلبت التجارة من ملاك السيارات الواقعة في هذه الفئة بمراجعة الوكيل لإصلاح الخلل مجانًا وكان هذا أطرف العيوب التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

أفضل مزايا Hyundai Sonata 2022

تحصل Hyundai Sonata 2022 على العلامات الكاملة في فيما يتعلق بالكفاءة في استهلاك الوقود، وكذلك التصميم الداخلي الأنيق الذي جاء مع العديد من الميزات التقنية والرقمية الجديدة ذات القيمة الملحوظة والتي تسهل عملية القيادة بشكل عام، فهي سيارة عائلية مثيرة للاهتمام سواء من ناحية التصميم الخارجي أو الداخلي.

Hyundai Sonata N Line

تعتبر Hyundai Sonata N Line هي الخيار المفضل بين العديد من موديلات سوناتا فهي سيارة سيدان رياضية أنيقة ومثالية الأداء حيث اتخذت الشركة الكورية المصنعة خطوة شجاعة إلى حد ما من خلال تصميم سيارة بقوة كبيرة وتصميم داخلي عالي الجودة مع الحفاظ على القيمة الجيدة والسعر الرخيص بشكل فاق كل ما هو معتاد في سيارات هيونداي الأخرى.

المعلومات والترفيه والاتصال

يعتمد نظام المعلومات والترفيه في هيونداي سوناتا 2022 على شاشة لمس مركزية مقاس 8.0 بوصات، في طرز SEL وطراز SEL Plus و Limited ، وهناك أيضًا مجموعة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة فيما تعد أبرز المزايا التكنولوجية الجديدة من Hyundai هي الميزة التي تعرف باسم Digital Key ، أو المفتاح الرقمي والتي تتيح للمالكين استخدام تطبيق Hyundai وهاتفهم الذكي لإلغاء قفل السيارة باستخدام اتصال المجال القريب (NFC) وتشغيل وظائف معينة للسيارة عن بُعد، الأمر الذي سيسمح للسائقين بعدم حمل المفاتيح مجددًا.

الضمان وتغطية الصيانة

تعد تغطية الضمان وصيانة Hyundai جيدة للغاية، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ضمان مجموعة نقل الحركة الهائل، حيث تقدم الشركة أيضًا صيانة مجدولة مجانية أفضل من المنافسين الرئيسيين مثل Toyota ويغطي الضمان المحدود خمس سنوات أو 36000 ميل كما يغطي ضمان مجموعة نقل الحركة 10 سنوات أو 100،000 ميل فيما تتم تغطية الصيانة المجانية لمدة ثلاث سنوات أو 36000 ميل.

هيونداي سوناتا 2021 هايبرد

تخطف سيارة هيونداي سوناتا 2021 الهجينة الأنظار وتثير الإعجاب بقدرتها على السير 51 ميلا في الجالون حيث نجت في اختبار الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة بكفاءة عند سرعة 75 ميلا في الساعة فضلا عن مقصورة القيادة الفاخرة في طرازها المحدود. وتعتبر سيارة سوناتا الهجينة الجديدة خيارًا مقنعًا من بين سيارات السيدان متوسطة الحجم الشهيرة الأخرى. ويأتي ذلك ، جنبًا إلى جنب مع التصميم الداخلي الراقي والكثير من التكنولوجيا ، ما يمنحها القدرة على التنافس مع هوندا أكورد 2021.

ما الجديد في سوناتا 2021 ؟

حصلت هيونداي سوناتا 2021 على مجموعة جديدة من الإطارات وميزات إضافية جديدة. يأتي طراز سوناتا SEL Plus مع إطارات Pirelli P Zero لجميع الفصول مثبتة على عجلات مقاس 19 بوصة. تتمتع موديلات SEL و SEL Plus و Limited بخاصية التحذير عند الخروج. ينبه الركاب إلى حركة المرور القادمة عندما تكون السيارة متوقفة. يأتي طراز سوناتا الأكثر فخامة الآن بشكل قياسي مع مقعد الراكب الأمامي القابل للتعديل كهربائياً بستة اتجاهات. ينضم أيضًا طراز N Line المفعم بالحيوية مع محرك توربيني سعة 2.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 290 حصانًا إلى المجموعة.