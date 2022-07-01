نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “price” أسعار الوقود لشهر يوليو 2022 في الإمارات “آخر تحديث” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم أسعار الوقود لشهر يوليو 2022 في دولة الإمارات، حيث شهد زاد بحث المواطنين عن سعر لتر البنزين في الإمارات الخاصة بشهر يوليو “تموز” 2022، حيث وصلتنا أخبارا غير سارة للأسف تفيد بارتفاع اسعار المحروقات في الامارات مقارنة بشهر يونيو الماضي، وسنتعرف معكم على أسعار مشتقات النفط في الإمارات بسعر آخر ساعة اليوم، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة تفاصيل هذا الموضوع، والتي بالتأكيد تهم جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة.

وزارة الطاقة

وقد شهد العالم في الأشهر القليلة الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعار المحروقات من المشتقات النفطية، حيث تسببت الأزمة التي يمر بها العالم حاليا في ارتفاع جنوني وغير مسبوق في سعر برميل البترول، والذي تضاعف تقريبا للبرميل الواحد، وهذا ما سبب مشكلة ارتفاع أسعار عمومية في جميع دول العالم، وقد تأثرت منها أيضا دول الخليج والتي تشمل السعودية حتى على الرغم من أنها من كبار منتجي النفط.

ولكن تحاول دول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين على الحفاظ على استقرار أسعار الوقود على قدر الإمكان، ولهذا نجد أنه في حالة ارتفاع أسعار الوقود فإنه يكون بشكل مقبول لدى المواطنين في المنطقة، ولكن أسعار البنزين لشهر يوليو جاءت بارتفاع ليس بسيطا في الامارات، وستتعرفوا لماذا فتابعوا.

وقد تعرفنا معكم أيضا على طلب مساعدة مالية من الشيخ محمد بن زايد بمناسبة عيد الأضحى، فتابعوا.

أسعار الوقود لشهر يوليو 2022

وسنتابع معكم آخر الأسعار التي تم التصديق عليها من قبل وزير الطاقة الإماراتي، والتي أعلنت عنها وزارة الطاقة بشكل رسمي، وسنتعرف معكم على سعر اللتر من البنزين وديزل وأوكتان، وسعر متر الغاز، والتي بدأ اعتمادها من يوم 1 يوليو 2022، وتم الإعلان عن سعر البنزين بيوم الخميس في حساب مؤسسة الإمارات العامة للبترول على تويتر، فتابعوا:

لتر بنزين 98 “اوكتان” 4.63 درهم.

البنزين الخصوصي 95 بسعر 4.52 درهم.

لتر بنزين 91 4.44 درهم.

الديزل سعره 4.76 درهم.

ومع الأسف فإن نسبة الارتفاع الخاصة بشهر يوليو ليست ضئيلة على الإطلاق كالأشهر الماضية، وهذا ما يظهر في ارتفاع البنزين من النوع 91 من 3.96 إلى 4.44 درهم إماراتي، وهو الذي يستخدمه معظم السكان في الامارت.

أسعار البترول في الامارات لشهر يوليو 2022

ويعود تفسير ارتفاع أسعار لتر البنزين شهر يوليو 2022 والذي وصل أعلى سعر منه إلى 4.63 درهم إماراتي إلى أسعار برميل البترول والتي حسب آخر تحديث تجاوز سعر خام برنت منها ال117 دولار لكل برميل، مع العلم أن سعر لتر البنزين في الامارات مقارنة بأوروبا حوالي النصف، والتي تجاوزت هناك ما يعادل ال9 درهم للتر في شهر يوليو والشهورالماضية.

وفي حالة وجود أي تحديث في سعر البنزين لهذا الشهر 2022 فسنقوم بتعريفكم، ولكن نتوقع أن يتم تثبيت هذا السعر حتى نهاية شهر يوليو، فتابعوا معنا.