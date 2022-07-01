جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، اليوم الجمعة، ارتفاع التضخم فى اقتصاد منطقة اليورو إلى 8.6 بالمئة فى شهر يونيو، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وحسبما ذكر موقع "Investing" الاقتصادى، منذ قليل، فقد صدرت بيانات التضخم الأوروبى المرتقبة منذ لحظات، لتحيى النقاش والجدل الدائر حول قرار البنك المركزى الأوروبى برفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس فقط فى شهر يوليو الحالى.

وبحسب التقرير، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بنسبة 8.6% على أساس سنوى، فيما توقع الخبراء تسجيل 8.4% عن شهر يونيو، وقد سجل فى مايو ارتفاعا بـ 8.1%.

وعلى أساس شهرى، سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بـ 0.8% فى شهر يونيو كما سجل فى شهر مايو الماضى.

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس سنوى، حيث سجل ارتفاعًا بـ 3.7%، منخفضًا عن قراءة شهر مايو الذى سجل حينها 3.8%. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسى (باستثناء الغذاء والطاقة) على أساس شهرى ارتفاعا بـ 0.2%.

وكان رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشيل، حذر من أن الأزمة الاقتصادية الحالية تعد من أبرز القضايا التى ناقشتها قمة الاتحاد الأوروبى التى عقدت، يوم الجمعة الماضى، مشيرًا إلى أن التضخم يعد مصدر قلق كبير لنا جميعًا.

وأضاف ميشيل، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، عقب ختام قمة الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة فى بروكسل، أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تسببت فى زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع، مشيرا إلى أن جميع هذه الأمور أثرت على المواطنين والأعمال التجارية.