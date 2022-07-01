فرنسا تنهى مهمة «تاكوبا» المعنية بمكافحة الإرهاب فى مالى

جدة - نرمين السيد - أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، انتهاء انتشار قوة "تاكوبا"، والتى تضم قوات أوروبية خاصة، والمعنية كذلك بدعم قوات الجيش المالى فى القتال ضد الجماعات الإرهابية الموالية لداعش والقاعدة فى غرب إفريقيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال المتحدث باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية، الجنرال باسكال يانى، إن "إعادة انتشار القوات العسكرية الفرنسية فى منطقة الساحل التى تقررت بتعاون وثيق مع الشركاء الأوروبيين والأمريكيين الشماليين، أفضت إلى إنهاء عمليات قوة تاكوبا فى مالى اعتبارا من 30 يونيو".

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