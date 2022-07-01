أوربان: بودابست غير مستعدة للتفاوض على حظر أوروبى للغاز من روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات للإذاعة الحكومية، أكد أوربان مجددًا، أنه من مصلحة المجر أن تنتهى الحرب فى أوكرانيا المجاورة فى أقرب وقت ممكن، قائلاً: "الحقائق العسكرية" تتجلى ببطء فى أوكرانيا، حيث تفقد البلاد عددًا كبيرًا من جنودها كل يوم. وأضاف أنه بينما تبدو جبهة القتال بعيدة عن بلاده، فإن الوضع قد يتغير.

وفى تصريحاته التى جاءت بعد قمة حلف شمال الأطلسى، التى وافقت على ضم فنلندا والسويد، قال أوربان إن المجر، باعتبارها عضوًا فى حلف شمال الأطلسى، يجب أن تبقى خارج الحرب، مضيفًا: "يجب أن نسرع وتيرة برنامج تطوير الدفاع".

وأضاف أوربان، الذى أعيد انتخابه فى أبريل، أن بودابست غير مستعدة للتفاوض على أى حظر أو قيود محتملة من الاتحاد الأوروبى على الغاز الروسى، موضحًا أن ذلك من شأنه أن يقوض الاقتصاد المجرى.

وتابع: "ليست المطلوب هو العقوبات، وإنما الوقف الفورى لإطلاق النار، وبدء محادثات سلام"، من أجل كبح ما وصفه "بتضخم الحرب".