جونسون: بريطانيا لن تتخلى عن هونج كونج

جدة - نرمين السيد - تعهد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أمس الخميس، بعدم التخلى عن هونج كونج، وذلك فى تصريحات أدلى بها بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لإعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين.





وحسبما جاء فى مقطع فيديو نشره عبر "تويتر"، قال جونسون: "لن نتخلى عن هونج كونج"، مضيفًا أنه "قبل 25 عامًا قطعنا للمنطقة وشعبها عهدًا ونعتزم الالتزام به، وبذل كل ما بمقدورنا من جهود حتى تحترم الصين التزاماتها بما يعيد إدارة هونج كونج إلى شعبها".

كما اعتبر جونسون أن بكين "لا تتقيد بالتزاماتها منذ فترة"، قائلاً إن الأمر يشكل "تهديدًا لحقوق أبناء هونج كونج، وحرياتهم ولمتابعة التقدم والازدهار".

وتقول لندن إنها تلقت أكثر من 120 ألف طلب للحصول على إقامة، تقدم بها أبناء المنطقة من أصحاب جوازات السفر البريطانية المقيمين فى الخارج، منذ أن استعادت بكين زمام الأمور على إثر تظاهرات مؤيدة لتعزيز الديموقراطية فى 2019.

وفى بيان أصدرته، نددت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، بـ"التآكل المستمر للحقوق المدنية والسياسية" خاصة منذ فرض قانون الأمن القومى فى 30 يونيو 2020، قائلة: "خنقت السلطات المعارضة، وجرمت المعارضين وطردت كل من كان بإمكانه مواجهة السلطات بالحقيقة".