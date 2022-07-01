أمريكا تؤكد أهمية إجراء انتخابات حرة فى كينيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان صحفى عبر موقعها الالكترونى، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس كينيا أوهورو كينياتا.
جدير بالذكر أنه من المقرر انعقاد الانتخابات العامة فى كينيا يوم 9 أغسطس 2022 على أن يختار الناخبون رئيس البلاد وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وحكام المقاطعات وأعضاء مجالس المقاطعات الـ 47.
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