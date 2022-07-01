العالم اليوم - "متظاهرو المدنية" يعودون إلى شوارع الخرطوم بعد يوم دام

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 يوليو 2022 12:21 مساءً - أطلقت القوات السودانية مجددًا الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين طالبوا بحكم مدني في الخرطوم، يوم الجمعة، بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات عنفا خلال هذه السنة.

وتظاهر المحتجون في العاصمة السودانية قرب القصر الرئاسي، فيما حمل بعضهم صورا للقتلى الذين سقطوا الخميس عندما لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم خلال تظاهرات ضد إجراءات الجيش التي أعلنت في أكتوبر 2021.

ونُظمت التظاهرات في 30 يونيو في ذكرى انقلاب الرئيس السوداني السابق عمر البشير بمساندة الإسلاميين على الحكومة المنتخبة ديموقراطيا العام 1989، وكذلك ذكرى التجمّعات الحاشدة في عام 2019.

قبل تظاهرات الخميس، دعا مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس إلى "وقف العنف" وطالبت عدة سفارات "بالكف عن إراقة الدماء".

وتعليقًا على أعمال العنف الخميس، أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الجمعة "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وإفلاتها من العقاب".

وردا على إجراءات الجيش، أوقف المجتمع الدولي مساعداته المالية التي تمثل 40 في المئة من ميزانية السودان، وهو ما أدى لانهيار الجنيه السوداني وتجاوز التضخم 200 في المئة بوتيرة شهرية.