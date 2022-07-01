سلطات كوريا الشمالية تكشف طريقة تفشى فيروس كورونا بالبلاد

جدة - نرمين السيد - كشفت وسائل الإعلام الرسمية فى كوريا الشمالية، أمس الخميس، عن اكتشاف السلطات الكورية الشمالية للكيفية التى انتشر بها أول تفش لفيروس كورونا "مرض كوفيد-19"، والذى بدأ بملامسة المصابين "لأشياء غريبة" بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.





وحسبما نقلت قناة "الغد" الإخبارية، قالت ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية: "علمنا أن جنديًا يدعى كيم، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وطفلاً يدعى وى، ويبلغ من العمر خمسة أعوام، قد لامسا أشياء غريبة فى تل يحيط بثكنات وأحياء سكنية فى إيفو- رى فى مطلع أبريل الماضى". وتعد "إيفو- رى" هى منطقة فى مقاطعة كومجانج على الساحل الشرقى للبلاد بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية.

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