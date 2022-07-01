العالم اليوم - الدولار القوي يكبد الذهب خسائر للأسبوع الثالث على التوالي

انتم الان تتابعون خبر الدولار القوي يكبد الذهب خسائر للأسبوع الثالث على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 يوليو 2022 11:15 صباحاً - تراجع المعدن الأصفر من جديد إلى ما دون مستويات 1800 دولار، متجها نحو ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، إذ أدت السياسات النقدية المتشددة للبنوك المركزية الرئيسية وارتفاع الدولار الأميركي إلى انخفاض جاذبيته.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1797.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 0547 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 16 مايو عند 1794.62 دولار. كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1798.60 دولار.

وتراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، حوالي 1.6 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ السادس من يونيو.

وقال ستيفن إينيس العضو المنتدب لإس.بي.آي لإدارة الأصول إن تفضيل المستثمرين للنقد والحفاظ على الثروة قد يؤدي إلى انخفاض الذهب بصورة كبيرة.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 19.98 دولار للأونصة، وانخفضت نحو 5.4 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف مايو.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 893.31 دولار، ويواجه رابع انخفاض أسبوعي على التوالي. وهبط البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1920.65 دولار، لكنه ارتفع بنحو 2.2 بالمئة هذا الأسبوع.