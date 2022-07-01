موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 دور أول الفصل الدراسي الثاني عبر epedu.gov.iq

يسعى الكثير من الطلاب والطالبات في الفترة الأخيرة لمعرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط لعام 2022، وذلك نظراً لمدى أهمية تلك النتيجة بالنسبة لهم، حيث إنها المسؤولة عن تحديد قدرتهم على الصعود للمرحلة التي تليها أم لا، ونظراً لما سبق فقد قامت الوزارة بإتاحة رابط للاستعلام عن تلك النتيجة بعد ظهورها مباشرة إلى العلن حتى يتمكن الطلاب من إتمام خطوات الاستعلام الإلكتروني المبسط باستخدام اسم الطالب أو الطالبة رباعي ورقم المقعد الامتحاني فقط.

موقع وزارة التربية العراقية للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022

قامت وزارة التعليم في العراق بتخصيص جانب من الموقع التابع لها لعرض نتائج الصف الثالث المتوسط لهذا العام، كما أشارت إلى أنها ستقوم بإدراج كافة النتائج على ذلك الموقع فور صدورها والانتهاء من اعتمادها، ونظراً لذلك فقد قامت أيضاً بإيضاح النقاط التي يجب أن يتبعها أوليا الأمور عند الاستعلام عن نتائج أولادهم، وهي على النحو التالي:

أولاً: في البداية يجب أن يقوم أوليا الأمور بالتأكد من اتصال هواتفهم بالإنترنت، ثم الذهاب والبحث عن الرابط الرسمي والحقيقي لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وهو (epedu.gov.iq).

ثانياً: وبعد الانتهاء من عملية البحث، يجب أن يقوموا بإدخال البيانات الخاصة لتسجيل الدخول إلى الموقع.

ثالثاً: ثم يقوم أولياء الأمور بالإسراع للضغط على خيار (نتائج الصف الثالث المتوسط)، ثم كتابة البيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة، والتي تتمثل في رقم الامتحان ورقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب.

رابعاً: وفي النهاية يقوم أولياء الأمور بالضغط على خيار (استعلام)، حتى يتمكنوا من معرفة نتائج أولادهم والمجموع الكلي الذي حصلوا عليه، ويتم إتاحة النتائج بصيغة (PDF) حتى يمكن طبعها.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط 2022

تساءل البعض عن صحة الأخبار التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، والتي اشتملت على خبر ظهور نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط لهذا العام، وبعد انتشار كافة تلك التساؤلات قامت وزارة التعليم في العراق بالتصريح عبر موقعها الرسمي أن الأخبار المتداولة ليست صحيحة بالمرة، وإنها لا تزيد عن كونها مجرد شائعات تهدف إلى زيادة تشتت وتوتر أولياء الأمور والطلاب، كما نصحت اولياء الامور بعدم اتباع تلك الأخبار والقيام بتهدئة أولادهم وطمأنتهم.