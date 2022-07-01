نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول الرابط المباشر للاستعلام عن النتائح عبر موقع وزارة التربية العراقية

تضج المنازل العراقية بحالات توتر وقلق شديدة بعد الأخبار التي تداولتها وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقعها الرسمي، ومن ضمن تلك الأخبار هو كشف الوزارة عن أن إدارات المدارس في جميع المحافظات والولايات العراقية تقوم برصد درجات الدور الأول الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط لذلك العام، حيث أن عقب الانتهاء من ذلك سيتم وضع النتائج في الموقع التابع لها على الفور، مما يمكن جميع الطلاب على مستوى جميع الولايات العراقية القيام بالاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط من خلال الدخول عبر المنصة.

نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بإضافة خيار داخل موقعها الرسمي، يتمكن الطلاب والطالبات من خلاله من الوصول إلى النتائج الخاصة بهم، وهو موقع (epedu.gov.iq)، كما كشفت عن خطوات الحصول على النتائج من ذلك الموقع، وهي على النحو الآتي:

الخطوة الأولى: يجب أن يقوم ولي الأمر بالبحث والدخول إلى رابط الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية.

الخطوة الثانية: وبعد الانتهاء من عملية الدخول يجب أن يقوم ولي الأمر باختيار أيقونة (الاستعلام)، ثم يقوم بكتابة رقم الامتحان الخاص بالطالب صاحب النتيجة.

الخطوة الثالثة: وأخيراً يقوم بالضغط على خيار (الحصول على النتيجة) حتى تظهر أمامه النتائج والمجموع الكلي الخاص بالطالب.

ملحوظة: يجب على ولي الأمر التأكد من صحة رقم الامتحان الخاص بالطالب أو الطالبة حتى لا يحدث لبث في النتائج.

طريقة قياس نسبة رسوب الطلاب والطالبات في الصف الثالث المتوسط 2022

كشفت الوزارة عن الحالات التي لن تستطيع النجاح في تلك المرحلة وبالتالي سيكون الطالب راسب إذا قام بفعلها، وتتمثل تلك الحالات في الآتي:

أولاً: كثرة تغيب الطالب وعدم حضوره لأيام كثيره من أيام الدراسة، خاصة إذا كان ذلك بدون عذر سابق.

ثانياً: عدم حضور الطالب للاختبارات بدون عذر سابق، فإذا لم يتواجد في اختبارات الفصل الأول سيتم تحويله إلى اختبارات الفصل الثاني، وإذا تغيب أيضاً عن اختبارات ذلك الفصل فسيتم تحويله إلى اختبارات الفصل الثالث، وإذا تغيب يقوم بدخول اختبارات الدور الثاني الخاصة بالفصل الثالث.

وأخيراً وليس آخراً إذا تغيب الطالب عن تلك الاختبارات أيضاً فسيتم إعادة تلك الاختبارات مرة أخرى العام المقبل، وهي ما تسمى بإختبارت المتعثرين.