نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط سريع لمعرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول عبر epedu.gov.iq جميع الولايات بالعراق في المقال التالي
قام العديد من أولياء الأمور والطلاب العراقيين بالبحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار عدة أخبار حول قيام وزارة التعليم العراقية بنشر النتائج عبر موقعها، ورداً على ذلك وحرصاً من الوزارة التعليمية فقد قامت بالإشارة إلى أن تلك الإشاعات المتداولة خاطئة بشكل كبير فلا يجب أن يقوم أولياء الأمور والطلاب باتباعها أو الأخذ بها نهائياً، حيث يمكن للطلاب والطالبات وأولياء الأمور الآن القيام بخطوات الاستعلام الإلكتروني عبر منصة التربية العراقية والاستعلام عن النتيجة بالاسم والرقم الامتحاني فقط بأي وقت للتأكد من اعتماد النتيجة أو لا وذلك ما أشارت له وزارة التربية العراقية مؤخرا لطمأنة المواطنين.
رابط سريع لمعرفة نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول
يمكن الحصول على نتائج تلك المرحلة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية (epedu.gov.iq)، وذلك باتباع الخطوات الآتية:
- أولاً: في البداية قم بالدخول إلى موقع التربية والتعليم العراقية، ثم قم بالتسجيل عليه من خلال تدوين البيانات التي يطلبها الموقع منك.
- ثانياً: وبعد ذلك قم بالبحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط، وحدد المحافظة التي تنتمي إليها.
- ثالثاً: بعد الانتهاء من تلك الخطوة قم بكتابة رقم الامتحان الخاص بك واسمك الرباعي، ثم اضغط على أيقونة استعلام لكي تظهر لك النتائج بصيغة pdf.
ما هي الخدمات التعليمية التي تقدمها العراق لطلابها؟
تقدم وزارة التربية والتعليم العراقية اهتمام كبير بتطوير كافة الخدمات الخاصة بها والتي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور، حيث تحتوي قائمة التطوير على العديد من العناصر مثل: الاختبارات الورقية والشفوية أو الاختبارات الشهرية، وكان على رأس تلك القائمة الخدمات الإلكترونية التعليمية، حيث أضافت الوزارة الخدمات الآتية:
- أولاً: نشر كافة النتائج الخاصة بالطلاب عبر الموقع.
- ثانياً: سهولة التعرف على جداول الاختبارات لكافة المراحل التعليمية العراقية.
- ثالثاً: نشر النتائج الخاصة بالدور الأول للصف الثالث المتوسط لعام 2022.
- رابعاً: سهولة التواصل مع ممثلي الوزارة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي يوفرها موقع الوزارة.
- خامساً: توفير خيار تحميل الاختبارات الخاصة بالأعوام السابقة بصيغة (pdf)، وذلك بهدف تمكين كل طالب من مراجعتها من وقت لآخر.
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