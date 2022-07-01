عبر موقع موريباك.. خطوات الاستعلام عن نتيجة كونكور 2022 في موريتانيا وأسماء الأوائل

أعلنت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في موريتانيا عن ظهور نتيجة اختبارات القبول في الصف الأول الإعدادي كونكور 2022، وذلك أمس الخميس 30 يونيو 2022، وكشفت الوزارة عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل مقدمه لهم التهنئة ومتمنية لهم التوفيق خلال المراحل التعليمية الأخري، ملعنه بأنه يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني موريباك التابع للوزارة، وأكدت الوزارة بأن موقع موريباك هو الموقع الوحيد الذي يمكن للطالب أو ولي الأمر الاستعلام عن نتيجة كونكور 2022 من خلاله.

خطوات الاستعلام عن نتيجة كونكور 2022 في موريتانيا

أطلقت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح الإلكتروني منصة موريباك الإلكترونية التي تقوم بتوفير العديد من الخدمات لطلاب وأولياء الأمور في موريتانيا، وأكدت الوزارة بأنه يتم رفع نتيجة القبول في الصف الأول الإعدادي 2022 عبر المنصة، وأنه يمكن للطالب الاستعلام عن النتيجة وأسماء أوائل الطلاب والطالبات بسهولة عبر موريباك، ويتم الاستعلام عن نتيجة كونكور 2022 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي الإلكتروني موريباك. اختيار الولاية التي يقيم بها الطالب. اختيار اسم الحي الذي يعيش به الطالب في الوقت الحالي. تحديد المدرسة التابع لها. النقر على الأمر بحث. يتم الانتقال إلى صفحة جديدة تحتوي على نتيجة الطالب.

أسماء أوائل الطلاب والطالبات في اختبارات كونكور 2022

صرحت وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في امتحانات القبول في الصف الأولي الإعدادي 2022، وأعلنت النتيجة عن أسماء الأوائل من خلال منصة موريباك الإلكترونية التابعة للوزارة، والتي جاءت كالتالي: