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عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا الدورة العادية bac.men.gov.ma التي قامت وزارة التعليم بالإعلان عن الانتهاء من مراجعة ورفع الدرجات الخاصة بها رسميا وتحديد أسماء أوائل المرحلة والتي يقوم السيد الوزير بالإعلان عنها رسميا على الهواء مباشرة على القناة الرسمية المغربية، ويتم تفعيل رابط النتائج بعد الإعلان عنها في الساعة التي يعلن الوزير فيها عن النتائج، كما أعلن موقع الوزارة عن موعد اختبارات الدورة الاستدراكية والإعلان عن النتائج أيضا.

نتائج البكالوريا الدورة العادية bac.men.gov.ma برقم المسار 2022 الاطلاع على الباك taalim.ma

أعلنت وزارة التعليم بالمغرب نتائج الطلاب في السنوات العادية واهتمت بشكل كبر في اختبارات البكالوريا في العام الجديد، وأنهت الوزارة جميع الإجراءات الخاصة بالاختبارات وتابعتها عن كثب وأنهى طلاب البكالوريا في القسم العلمي والأدبي والديني اختبارات 2022 النهائية بسلام، وتابعت الوزارة كافة الشكاوى المقدمة من الطالب حول الاختبار نفسه أو أعمال غش أو عدم استعداد جيد في اللجان، وقد تمت بشكل سلمي دون بلاغات عن أعمال غش أو تسريب، وبدأت كنترولات التصحيح بالانتهاء من الموارد فور الانتهاء منها وقامت بمراجعتها بشكل جيد ليتم اعتمادها من السيد وزير التعليم.

إعلان وزارة التعليم الجديد حول نتائج الباك (الدورة العادية – الاستدراكية)

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن انتهاء أعمال مراجعة التصحيح لنتائج الطلاب وقامت بالإعلان عن ألية استخراج نتائج الطلاب، كما أعلنت توفير رسائل SMS للطالب وفق خطوات خاصة، كما أعلنت مواعيد نتائج الباك الرسمية ومواعيد اختبارات ثم نتائج الدورة الاستدراكية.

موعد نتائج البكالوريا

تعلن نتائج الطلاب اليوم الجمعة الموافق الأول من يوليوز 2022 في تمام الساعة العاشرة صباحا على القنوات الرسمية بالمغرب ويتم تفعيل رابط استخراج النتائج الرسمي للطالب، بينما تبدا الاختبارات الخاصة بالدورة الاستدراكية في 15 و16 و17 يوليو ويتم الإعلان عن نتاجها في 22 يوليوز 2022.

3 طرق للاطلاع على نتائج الباك للمترشحين الأحرار

يقوم الطالب بإدخال رقم المسار الخاص به كما يتم التسجيل بالدخول على البريد الإلكتروني على مسار متمدرس وتسجيل رقم الهاتف ليقوم الطالب بالحصول على رسالة نصية بالنتائج.