يشبه عصر ترومان.. الاستطلاعات تسجل تراجعا حادا فى شعبية بايدن

جدة - نرمين السيد - تراجعت مؤشرات تأييد الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال الأسابيع القليلة الماضية، بشكل حاد، لتسجل أدنى مستوياتها عند 39%، وذلك بعدما شهدت استقرارًا من يناير حتى مطلع مايو 2022.





وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، أمس الخميس، فقد أمضى بايدن معظم الفترة الأخيرة كرئيس يحظى بأقل مستوى من الشعبية فى عصر استطلاعات الرأى على أساس مقارن، قائلة إنه "الآن أفضل حالاً إلى حد ما من الرئيس الأمريكى الأسبق هارى ترومان، حيث تبلغ شعبية بايدن 39% فى اليوم رقم 526 من رئاسته، مقارنة مع 33% لترومان، ما قد يقدم بعض أسباب التفاؤل، فى ضوء أن ترومان انتهى به المطاف بالفوز بإعادة انتخابه".

وبحسب الوكالة، فإن هذه النسب تعد نذير شؤم للديمقراطيين، خصوصا أن حزب ترومان تلقى هزيمة فى نوفمبر عام 1946، موضحة أن أحد الأمور التى أضرت بايدن بشدة اعتبارًا من أواخر الصيف الماضى حتى مطلع العام الجارى هو استمرار تفشى فيروس كورونا، الذى وضع الجميع فى حالة مزاجية سيئة لم تنته بعد.

كما أشار التقرير إلى التضخم كأحد الأسباب الأخرى وراء تراجع شعبية بايدن، قائلة إن "التراجع الأخير له يتوافق مع الارتفاع الكبير فى أسعار الغاز منذ عطلة أسبوع يوم الذكرى الذى يتزامن مع آخر يوم اثنين من شهر مايو"، فيما لم تكن هناك بيانات قبل قرن مضى لرصد آثار الأنفلونزا الإسبانية على شعبية الرئاسة وقت حكم ترومان، فى حين كانت هناك أدلة عديدة على معاناة الاقتصاد من التضخم وأسعار الغاز وأثرها على مؤشرات تأييد ترومان.