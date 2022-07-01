بلينكن غاضب من سيطرة الصين وتآكل الحكم الذاتى فى هونج كونج

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال وزير الخارجية الأمريكية فى بيان رسمى: "من الواضح الآن أن السلطات فى هونج كونج وبكين لم تعد تعتبر المشاركة الديمقراطية والحريات الأساسية واستقلالية الإعلام جزءا من مبدأ دولة واحدة ونظامين"، فى إشارة إلى النظام الذى اتفقت عليه بريطانيا والصين فى 1997، عندما أعادت لندن المستعمرة إلى السيادة الصينية.

واعتبر بيان بلينكن أن قانون الأمن القومى الصارم الذى فرضته بكين على هونج كونج فى 2019، أدى إلى تآكل الحكم الذاتى الذى كانت تتمتع به المدينة، لافتًا إلى أنه ساهم فى الحد من "حقوق سكان هونج كونج وحرياتهم على مدى العامين الماضيين".

وشدد وزير الخارجية الأمريكى على تضامن الولايات المتحدة مع سكان هونج كونج، وتأييدها لمطالبتهم باستعادة حرياتهم الموعودة. وفى الوقت ذاته، اتهم السلطات الموالية لبكين فى المدينة بـ"سجن المعارضة"، وقال إن "السلطات داهمت وسائل إعلام مستقلة، وأغلقت متاحف، وأضعفت المؤسسات الديموقراطية".

ويأتى بيان بلينكن بعد ساعات من زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى هونج كونج، فى زيارة تظهر سيطرة الحزب الشيوعى الصينى على المدينة بعد تظاهرات مناوئة للصين فى 2019، إذ اعتبر شى بينج أن المدينة نجحت فى "الولادة مجددًا من النار".