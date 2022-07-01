العالم اليوم - أسهم اليابان تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 يوليو 2022 10:18 صباحاً - تراجع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الجمعة ليغلق عند أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا، مقتفيا أثر خسائر وول ستريت خلال الليل، حيث شعر المستثمرون بالقلق من التباطؤ الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم.

وهبط مؤشر نيكي 1.73 بالمئة إلى 25935.62 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 20 يونيو، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5 بالمئة في وقت سابق اليوم. وعلى مدار الأسبوع، هبط المؤشر 2.1 بالمئة.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.38 بالمئة إلى 1845.04 نقطة مسجلا خسارة أسبوعية 1.1 بالمئة.

وقال المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز، شويتشي أريساوا، "شعر المستثمرون بالقلق بشأن مستقبل الاقتصاد الأميركي".

وأنهت وول ستريت الليلة الماضية على انخفاض، حيث سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي أكبر تراجع في النسبة المئوية في الأشهر الستة الأولى من العام منذ 1970، وسط مخاوف بشأن الحرب بين أوكرانيا وروسيا والتضخم المتصاعد وارتفاع أسعار الفائدة والركود المحتمل في الولايات المتحدة.

وفي اليابان، تراجعت الشركات البارزة، إذ نزل سهم مجموعة فاست ريتيلنج التي تملك يونيكلو بنسبة 4 بالمئة مسجلة أكبر خسارة على نيكي. وتراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 3.7 بالمئة.

وكان أداء الأسهم المرتبطة بالسفر ضعيفا، وخسر قطاعا الطيران والسكك الحديدية 3.05 بالمئة و1.03 بالمئة على الترتيب في خضم زيادة في الآونة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19. وهبط قطاع العقارات 0.82 بالمئة.