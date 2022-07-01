رئيس إندونيسيا يكشف عن رسالة من زيلينسكى لـ بوتين

جدة - نرمين السيد - كشف الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، أمس الخميس، عن أنه سلم نظيره الروسى فلاديمير بوتين، رسالة من الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إلا أنه لم يكشف عن محتوى تلك الرسالة.





وحسبما نقلت "فرانس برس" الإخبارية، قال الرئيس ويدودو إثر لقاء جمعه مع الرئيس الروسى بوتين فى موسكو: "سلمت الرئيس بوتين رسالة من الرئيس زيلينسكى"، مضيفًا: "وأبديت عزمى على تأمين قناة للتواصل بين الرئيسين".

وتابع الرئيس الإندونيسى: "لا مصلحة أخرى لإندونيسيا سوى أن تنتهى الحرب فى أسرع وقت"، موجهًا الدعوة لـ"جميع القادة العالميين لأجل إحياء روح التعاون".

وكان الكرملين الروسى استقبل الرئيس ويدودو بعد زيارته لأوكرانيا، حيث قال: "رغم أن الوضع لا يزال معقدًا، يجب المضى نحو تسوية وبدء حوار".

ومن جانبه، شكر بوتين الرئيس الروسى على "محادثات مثمرة"، حيث أبدى "اقتناعه" بأن الاتفاقات التى توصلا إليها الخميس، خلال المحادثات ستساهم "فى تعزيز الشراكة الروسية الإندونيسية".