العالم اليوم - ما رأيك بتذوق "برغر ميسي"؟

انتم الان تتابعون خبر ما رأيك بتذوق "برغر ميسي"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

ونشر ميسي صورة على حسابه في "إنستغرام" للشطيرة التي تحمل اسم "ميسي برغر"، في مقهى "هارد روك" بإيبيزا في جزر البليار شرق إسبانيا.

ووفقما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية فإن "برغر ميسي" يتكون من قرصين من اللحم المفروم عالي الجودة والمتبل والمطهو مع جبنة البروفولون، وصلصة البصل الأحمر بالكراميل، والطماطم والخس الروماني، وصلصة مدخنة وأخرى حارة، وشريحتي سجق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكونات شطيرة البرغر تحتوي على المواد التي يحبها نجم برشلونة السابق، علما أنها تقدم إلى جانب رقائق البطاطس.

تأثير ميسي التجاري على سان جرمان

وكشف رئيس نادي سان جرمان، ناصر الخليفي، عن المكاسب "الضخمة" التي حققها التعاقد مع ميسي.

وفي تقرير لصحيفة "ماركا"، قال الخليفي إن بطل فرنسا استطاع بيع أكثر من مليون قميص، في الموسم الأول لميسي، وهي سابقة تحدث للمرة الأولى بتاريخ النادي.

وأكد أن 60 بالمئة من القمصان المباعة كانت تحمل اسم ميسي، وأصبح النادي الأكثر بيعا للقمصان في العالم، إلى جانب مانشستر يونايتد.

كما أكد الخليفي أن التعاقد مع ميسي جلب 10 عقود رعاية جديدة للنادي الفرنسي، مع شركات ضخمة، وبعقود أعلى من المعتاد، بسبب وجود ميسي.

وكشف مدير العقود في النادي الباريسي، مارك آرمسترونغ، عن الرقم الضخم، وهو 700 مليون يورو حصدها سان جرمان من الإيرادات، بعد موسم ميسي الأول.

حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، زاد متابعي النادي الفرنسي 15 مليون متابع على جميع المنصات، مما يدخل لهم ربحا بـ1.4 مليون يورو أسبوعيا.