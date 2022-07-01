العالم اليوم - والد نيمار يكشف مستقبله مع سان جرمان..وناد برازيلي مهتم بضمه

انتم الان تتابعون خبر والد نيمار يكشف مستقبله مع سان جرمان..وناد برازيلي مهتم بضمه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 يوليو 2022 09:21 صباحاً - نفى والد النجم البرازيلي نيمار الشائعات التي تحدثت عن رحيل ابنه عن صفوف باريس سان جرمان هذا الموسم.

وأكد والد نيمار في مقابلة مع شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية، أن ما تردد عن رحيل ابنه عن النادي الباريسي مجرد "أخبار كاذبة".

وفي سياق متصل، قال رئيس نادي "سانتوس"، أندريس رويدا، إنه تلقى أكثر من 100 رسالة في يوم واحد للاستفسار عن موقف نيمار من الاستمرار في صفوف سان جرمان.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن "سانتوس" البرازيلي تواصل بالفعل مع والد نيمار، لجس نبضه بشأن العودة للفريق، إلا أن اللاعب لا ينوي مغادرة أوروبا.

وانتقل نيمار إلى برشلونة في صيف 2013 قادما من "سانتوس"، لينضم في صيف 2017 لصفوف سان جرمان.

ويمتد تعاقد اللاعب البرازيلي مع النادي الباريسي حتى صيف 2025 مع بند التمديد تلقائيا حتى 2027.

وقدم البرازيلي البالغ من العمر 30 عاما، أداء ضعيفا في الموسم الماضي مقارنة مع لاعبي سان جرمان الآخرين، حيث سجل 13 هدفا وصنع 8 تمريرات حاسمة في 28 مباراة.