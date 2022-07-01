العالم اليوم - شي بينغ: الديمقراطية في هونغ كونغ بدأت بعد عودتها لحضن الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 يوليو 2022 08:15 صباحاً - أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول زيارة يقوم بها خارج البرّ الرئيسي للصين منذ بدأت جائحة كوفيد-19، أنه "ما من داعٍ بتاتا" لتغيير مبدأ "بلد واحد ونظامين" المطبّق في هونغ كونغ منذ ربع قرن والذي يمنح المستعمرة البريطانية السابقة درجة ما من الحكم الذاتي.

وقال شي خلال حفل أقيم في هونغ كونغ بمناسبة مرور ربع قرن على استعادة بكين السيادة على المدينة من بريطانيا إن هذا النموذج "هو نظام جيد لدرجة أنه ما من داعٍ بتاتا لتغييره، ويجب الإبقاء عليه لفترة طويلة".

وأضاف أن كل ما فعلته الصين منذ الأول من يوليو 1997 حين عادت المدينة إلى سيادتها كان "لما فيه خير هونغ يونغ"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وفي خطابه اعتبر شي أن "الديموقراطية الحقيقية" في هونغ كونغ بدأت بعد عودتها إلى حضن الصين، مضيفا: "بعد إعادة توحيدها مع الوطن الأم، أصبح سكان هونغ كونغ أسياد مدينتهم، والديموقراطية الحقيقية في هونغ كونغ بدأت حينئذ".

يعد مبدأ "دولة واحدة ونظامين" ثمرة اتفاق تم بين لندن وبكين أعادت بموجبه المملكة المتحدة مستعمرتها إلى الصين التي وافقت بموجبه أن تتمتع هونغ كونغ على مدى 50 عاما، أي حتى 2047، بدرجة ما من الحكم الذاتي وأن تكون حريات السكان فيها مكفولة خلال هذه الفترة.

جدير بالذكر أنه خلال هذه الزيارة سيترأس شي حفل أداء الحاكم الجديد لهونغ كونغ جون لي اليمين الدستورية.