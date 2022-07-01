نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الباك المغربية 2022 الدورة العادية taalim.ma وموعد الدورة الاستدراكية bac.men.gov.ma في المقال التالي
نتائج الباك المغربية 2022 التي قامت وزارة التعليم بالإعلان عن المواعد المحدد والساعة التي يظهر فيها نتائج الطلاب في البكالوريا والرسميين الأحرار على الموقع الخاص باستخراج النتائج أو موقع تعليم، وجدير بالذكر أن الطلاب قد أنهوا الاختبارات الخاصة بنهاية العام الدراسي الحالي 2021-2022 في شهر يونيو بشكل نهائي، وقام السيد وزير التعليم بتهنئة الطلاب بانتهاء الاختبارات النهائية في سلام لهم.
نتائج الباك المغربية 2022 الدورة العادية taalim.ma وموعد الدورة الاستدراكية
قام الطلاب في الدورة العادية من البكالوريا للعام الحالي 2022 بأداء اختبارات نهاية العام في سلام وقد اهتمت وزارة التربية والتعليم بالاختبارات وأمان الطلاب وكذلك أمان الاختبارات ضد التسريب أو الغش، وحرصت الوزارة على الاستماع إلى شكاوى الطلاب حول المواد الامتحانية في المواد النظرية والعملية وكذلك المواد الأدبية، ولم يقم الطلاب بتقديم شكاوى كبيرة عن الامتحانات وانتهت الامتحانات النهائية بسلام وترقب الطلاب الموعد الرسمي من السيد وزير التعليم عن النتائج.
موعد نتائج الباك 2022 بالدورة العادية والاستدراكية
- أعلن السيد وزير التعليم عن موعد نتائج الباك بالدورة العادية والذي يكون في الأول من يوليوز 2022.
- بينما تم الإعلان عن موعد الدورة الاستدراكية للطلاب لعام 2022 في 22 يوليوز 2022.
كيفية الاطلاع على نتائج البكالوريا (الرسميين – الأحرار)
- يمكن الاطلاع مباشرة من مراكز الامتحان والثانويات.
- أو يمكن الاطلاع على النتائج عبر رابط موقع استخراج نتائج الباك المغربية.
- يتم إدخال رقم المسار أو رقم الطالب الوطني.
- يقوم بعدها باختيار ايقونة “بحث”.
كيفية الحصول على رسالة نصية بالنتائج
- يمكن الدخول على رابط مسطحة تعليم taalim.ma .
- يتم الدخول على www.office.com (يمكن أيضا تحميل التطبيق Microsoft Outlook)
- n°[email protected] والقن السري و تفحص علبة الرسائل.
- و قم بتدوين معلوماتك رقم مسار و القن السري و ستتوصل بإشعار فور إرسال النتيجة لحسابك الخاص.
- يتم إدخال رقم مسار على الشكل التالي: N°[email protected]
- ثم يقوم بنسخ الرابط ووضعه في صفحة جوجل للدخول على الموقع.
- يتم التواصل بالدخول على البريد الإلكتروني.
- يقوم الطالب بإدخال رقم الهاتف النقال لتصل إليه رسالة SMS.
- يجب تسجيل الكود الذي حصل عليه الطالب من قبل من إدارة المدارس ولا يجب تغييره.
- في حال تم فقدان الكود يمكن التوجه للمدرسة والحصول على كود جديد.
الطريقة الثالثة لاستخراج النتائج (أحرار 2022) برسائل اس ام اس
- يتم الدخول مباشرة على رابط تعليم الطلاب.
- يقوم الطالب بإضافة هاتفي على مسار متمدرس.
- يتم اختيار “الاسم” ثم يتم الدخول على البيانات الشخصية.
- يقوم الطالب بالدخول على الصفحة الموالية ثم إدخال رقم الهاتف على مزود الخدمة.
- يتم قبول الشركات المغربية للاتصالات: أورنج – أنزوي – اتصالات العرب.
- يقوم بالحفظ.
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