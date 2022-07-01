نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة epedu.gov.iq رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول، يترقب العديد من طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق الإعلان عن النتيجة وسط حالة من القلق والتوتر تسيطر على نفسية الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يرغب جميع الطلاب في الإطمئنان على نتيجتهم، لذلك يكثفون في البحث عنها بشكل يومي منذ أن انتهت الإمتحانات، فقد كانت لجان امتحانات طلاب الصف الثالث المتوسط مؤمنة ومعقمة حفاظاً على صحة الطلاب، كما كانت هناك متابعات ومراقبون يومية على لجان الطلاب للتأكد من سلامة اللجان وسهولة الامتحانات وعدم وجود أي أسئلة خارج المنهج، وبدأت عمليات تصحيح الامتحانات فور الانتهاء من أداء الامتحانات، ويمكن لجميع الطلاب معرفة طريقة الإستعلام عن النتيجة من خلال إتباع هذا المقال.

epedu.gov.iq رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022 الدور الأول

نظراً لسوء الأجواء الصحية التى انتشرت في البلاد السنوات الماضية، حرصت وزارة التربية والتعليم العراقية على توفير رابط مخصص للنتيجة، ليتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة من خلال الرابط بدلا من التكدس في المدارس، كما أكدت الوزارة بأنه خلال أيام قليلة سوف يتم الإعلان عن النتيجة عبر الموقع الخاص بها ويمكن لجميع الطلاب الحصول عليها بمجرد الإعلان عنها، فلم يعد على الإنتهاء من التصحيح سوي القليل

خطوات الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2022

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية لجميع الطلاب بأنه لم يتبقي سوي القليل من الأيام للإعلان عن نتيجة الصف الثالث المتوسط، ولكن التأخير يأتي في صف الطالب، للتدقيق أثناء رصد الدرجات وتجنب إرتكاب أخطاء أثناء كتابة درجات الطلاب، كما شددت الوزارة على جميع كنترولات تصحيح الاختبارات بضرورة التدقيق أثناء المراجعة النهائية على الدرجات وإعطاء كل طالب حقه، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية.

يجب عليك في البداية الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على جوجل.

بعد الدخول على الموقع يتم اختيار النتائج الإلكتروني.

قُم باختيار أيقونة الاستفسار عن نتائج الوسيط الثالث في العراق الجولة الأولى.

سوف يطلب منك الموقع عدة بيانات أخري لابد من قيامك بتسجيلها.

اضغط على أيقونة عرض النتيجة.

من المهم مراجعة كل بيانات الدرجات ومن ثم يتم نقر زر الطباعة والذي يساعد في ان يكون الطالب قد حصل على نموذج رسمي ومستخرج خاص بالدرجات يثبت اجتيازه للمرحلة الخاصة بالثالث المتوسط العراقي وهو ما يعد مستند مطلوب للتقديم بالمرحلة التعليمية التالية نتمني لكافة الطلاب هذه المرحلة النجاح والتفوق والوصول الي درجات عالية

يستطيع الطلاب متابعة الآتي من تلك الخطوات القادمة، والتي تساعد في الحصول الفوري على النتيجة وفي أقل وقت يكون الطالب قد قام باستخراج مختلف البيانات حول درجاته بعد اجتياز الاختبارات، والخطوات نقوم بعرضها فيما يلي، الخطوة الأولى تكون بالتوجه لموقع تعليم العراق، الدخول للقسم المخصص لعرض النتائج الخاصة بالطلاب.

نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق

أهم المعلومات التي يكثر البحث عنها في تلك الفترة من قبل طلبة الثالث المتوسط بالمدارس العراقية، ومن خلال هذا التقرير القادم نتابع أهم التفاصيل بشأن النتيجة، وكل ما يتعلق بطريقة الاستعلام السريعة عنها، وتعد مختلف البيانات الخاصة بالنتيجة والتي تخص كل طالب من السهل استخراجها فور القيام باتباع الخطوات الأساسية، والتي تساعد في معرفة النتيجة بكل سهولة ومن المنزل بسهولة وسرعة بخطوات سهلة وبسيطة وهي يتم الدخول الي موقع وزارة التربية والتعليم ثم اختيار الثالث المتوسط بالعراق ثم يتم بعد ذلك