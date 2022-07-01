بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس https://fany.emis.gov.eg/

بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول، نتابع أهم الأنباء وآخر المستجدات التي تتعلق بها وبظهورها لمختلف الطلاب على مستوى كل محافظات الجمهورية، وتعتبر مختلف البيانات الخاصة بالنتيجة خلال تلك الفترة المقبلة ستكون معروضة بكافة تفاصيلها وذلك من خلال الموقع الإلكترونية التي تتبع التعليم، وفيما يلي نعرض طريقة الحصول على النتيجة بالتفصيل ومن خلال الشبكة العنكبوتية.

بوابة التعليم الفني لاستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 يبحث عنها كل طالب منتمي لأي نظام من النظامين للتعليم الفني، وقد أكدت الجهات المسؤولة بالتعليم عن أن النتيجة سيتم الإعلان عنها عبر الإنترنت، ولكن من خلال رابط إلكتروني مباشر يتم الولوج من خلاله لمنصة التعليم لمعرفة مختلف التفاصيل التي تتعلق بالنتيجة سواء للخمس أو للثلاث سنوات حيث أنهى الطلاب من النظامين مختلف الاختبارات عن مقرراتهم الدراسي التي تتعلق بالتخصص، وقد أشارت مختلف المديريات التعليمية إلى أن كل الإجراءات التي تخص الفحص للدرجات قد تمت بشكل كامل حيث يتم التحقق من أن الدرجات المرصودة الخاصة بكل طالب هي درجاته الفعلية، مع إعداد الدرجات بداخل الكشوف الرسمية الخاصة بها حتى تحصل على الاعتماد الرسمي قبل أن يتم السماح برفعها على المنصة الإلكترونية الخاصة بالتعليم، وعبر التقرير الآتي نعرض أهم المعلومات عن خطوات استخراج النتيجة.

خطوات الحصول علي نتيجة الدبلومات الفنية 2022

لا بد وأن يقوم الطالب التوجه الي بوابة التعليم الفني أو موقع الوزارة بالشبكة العنكبوتية.

الضغط على القسم الخاص بخدمات التعليم الفني.

يقوم الطالب بنقر مربع نتائج.

ظهور النموذج الإلكتروني الخاص بالطالب.

بعد أن تظهر الحقول الخاصة بالنموذج يتم إدخال كل البيانات المطلوبة.

بعد إتمام إدخال البيانات تتم مراجعتها ثم إرسالها.

النقر الفوري على الزر الخاص بعرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية فقد أكد احد المسؤولون ان نتيجة الدبلومات الفنية سواء كانت نظام ال3 سنوات او 5 سنوات سوف تظهر االالأسبوع مقبل جميع المحافظات جمهورية مصر العربية