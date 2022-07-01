نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موريباك لاستخراج نتائج كونكور في موريتانيا 2022 لمعرفة المرشحين في دخول مسابقة السنة الأولى في المقال التالي
رابط موريباك لاستخراج نتائج كونكور في موريتانيا 2022، اشتعلت مواقع البحث العالمية من قِبل جميع الطلاب والطالبات بحثاً عن نتيجة كونكور للعام الدراسي الجديد 2022، حيث يريد جميع الطلاب معرفة نتيجة مسابقة القبول في الصف الأول الإعدادي، وقد ازداد البحث على موقع جوجل العالمي عن النتيجة بعد إعلان وزارة التعليم الوطنية عن إعلان موربياك فيما يخص لوائح كونكور للعام الجديد 2022 وذلك خلال الساعات القادمة، لذلك يترقب جميع الطلاب النتيجة بعدما انتهوا من أداء الامتحانات يوم 6 من شهر يونيو، ومنذ أن انتهت الإمتحانات ويترقب جميع الطلاب الإعلان عن نتيجة كونكور موريتانيا، لذا سوف نوضح لكم النتيجة خلال هذا المقال.
طريقة الاستعلام عن نتائج كونكور في موريتانيا
يتسائل الطلاب أيضاً عن خطوات الحصول على نتيجة كونكور منذ أن انتهت الإمتحانات في بداية شهر يونيو الجاري، ويريد جميع الطلاب الإطمئنان عن نتائج القبول في الصف الأول الإعدادي، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع موريباك الإلكتروني الذي يتيح لجميع الطلاب معرفة النتيجة عن بعد وبكل بسهولة ومن خلال إتباع الخطوات التالية.
- الخطوة الأولى يتم كتابة اسم موريباك وزارة التهذيب الوطني الموريتانية على جوجل.
- بعدها يتم الدخول على الموقع بعد ظهوره وكتابة كلمة المرور الخاصة بالطالب.
- يطلب منك الموقع تسجيل عدة بيانات أخرى مثل الولاية والمقاطعة التي ينتمي إليها الطالب وكذلك اسم المدرسة ولابد من تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح.
- تليها خطوة كتابة اسم المقعد الخاص بالطالب.
وأخيراً يتم الضغط على عرض النتائج.
- سوف تظهر نتيجة جميع المواد الدراسية الخاصة بالطالب.
الاستعلام عن نتائج كونكور في موريتانيا
منذ أن بدأت عمليات تصحيح اختبارات الطلاب وجمع الدرجات والمراجعة النهائية لها، وبوابة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي تعمل بكل جهد لرفع نتائج كونكور موريتانيا للعام الجديد 2022 والتي يترقبها جميع الطلاب في قلق، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الموريتانية بأن نسب نجاح هذا العام تعد مرتفعة عن الأعوام السابقة، وأكدت الوزارة أن موقع نتائج كونكور سوف يستقبل جميع طلبات الطلاب والجماهير خلال الساعات القليلة جدا المقبلة، حتى يطمئن كل طالب على نتيجته الخاصة
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