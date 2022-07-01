روسيا تشن هجوما واسعا على دونباس الأوكرانية.. و14 قتيلا بغارة على أوديسا

وفى آخر التطورات الميدانية، قُتل 14 شخصاً، بينهم أطفال، فى غارة جوية روسية استهدفت مبنى سكنياً فى منطقة أوديسا فى جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلن مسؤول محلّى الجمعة.
وقال المتحدّث باسم الإدارة العسكرية فى منطقة أوديسا، سيرغى براتشوك، إنّ "عدد القتلى فى الهجوم الصاروخى على المبنى السكنى ارتفع إلى 14". وأضاف أنّ الصاروخ أطلقته "طائرة استراتيجية" من سماء البحر الأسود.
وبحسب المتحدّث فإنّ "الصاروخ أصاب مبنى سكنياً مكوناً من تسعة طوابق، يقع فى منطقة بيلغورود-دنييستر" التى تبعد حوالى 80 كلم إلى الجنوب من مدينة أوديسا.
من جهته، اعترف الرئيس الأوكرانى بأن الوضع فى دونباس لا يزال صعباً للغاية، مشيراً إلى أن القوات الروسية استخدمت كامل ترسانتها لضرب منطقتى لوغانسك ودونيتسك. كما أكد أن انسحاب القوات الروسية من جزيرة الأفعى الأوكرانية فى البحر الأسود لا يضمن أمن أوكرانيا.
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