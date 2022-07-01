السفارة الروسية لدى بريطانيا تحتج على إهانات موجهة لروسيا

جدة - نرمين السيد - وأضافت السفارة -فى بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس"-: "فى 30 يونيو، أرسلت السفارة مذكرة إلى وزارة الخارجية البريطانية بعد التصريحات الهجومية التى أدلى بها ممثلو القيادة البريطانية ضد روسيا وشعبها ورئيسها ومسؤولين كبار آخرين، وعلى وجه الخصوص، تشير المذكرة إلى أن مثل هذا الخطاب غير مقبول وغير ملائم من حيث الشكل والمضمون".
وشدد البيان على أن خطاب السلطات البريطانية يُنظر إليه فى روسيا على أنه "مظهر من مظاهر عدم الاحترام الشديد" للبلاد وتقاليدها الدبلوماسية، "ناهيك عن التعامل الفضفاض مع الحقائق".
وقالت السفارة الروسية "اقترحت السفارة أن تتخذ المملكة المتحدة خطوات لتصحيح هذا الانطباع السلبي".
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