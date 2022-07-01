نتائج القبول حرس الحدود ١٤٤٣ jobs.sa عبر أبشر توظيف الداخلية السعودية

نتائج القبول حرس الحدود ١٤٤٣ رجال أعلنت عنها المديرية العامة لحرس الحدود على رتب رقيب، ووكيل رقيب، ورتبة عريف، وجندي، عبر الرابط الرسمي الإلكتروني بوابة أبشر توظيف jobs.sa الخاصة بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وقد تم البدء باستقبال الطلبات من راغبي التقديم المنطبقة عليهم الشروط من يوم السبت 14 مايو 2022 الموافق 13 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحاً، مع العلم أن آخر موعد لاستقبال الطلبات كان يوم الخميس 19 مايو 2022 الموافق 18 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحاً وفق ما أعلنته الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

خطوات استخراج نتائج القبول المبدئي لحرس الحدود 1443 رجال

إضافة لما سبق للراغبين في الاستعلام عن نتائج التقديم في حرس الحدود 2022 بإمكانهم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا الدخول عبر البوابة الإلكترونية رابط أبشر توظيف حرس الحدود. يلي ذلك القيام بتعبئة بيانات استمارة الحقول بدقة شديدة. كذلك قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور. كما يجب القيام بكتابة رقم الطلب والنقر على استعلام نتائج القبول. في النهاية سيتم ظهور كافة بيانات المقبولين مبدئيًا أمامك على الشاشة.

شروط القبول والتسجيل بحرس الحدود رجال 2022

في الختام لراغبي التقديم وظائف حرس الحدود رجال 1443 المعلن عنها على الأربع رتب السابق ذكرها لابد من توافر الشروط التالية: