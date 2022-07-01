نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القبول حرس الحدود ١٤٤٣ jobs.sa عبر أبشر توظيف الداخلية السعودية في المقال التالي
نتائج القبول حرس الحدود ١٤٤٣ رجال أعلنت عنها المديرية العامة لحرس الحدود على رتب رقيب، ووكيل رقيب، ورتبة عريف، وجندي، عبر الرابط الرسمي الإلكتروني بوابة أبشر توظيف jobs.sa الخاصة بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، وقد تم البدء باستقبال الطلبات من راغبي التقديم المنطبقة عليهم الشروط من يوم السبت 14 مايو 2022 الموافق 13 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحاً، مع العلم أن آخر موعد لاستقبال الطلبات كان يوم الخميس 19 مايو 2022 الموافق 18 شوال 1443 الساعة العاشرة صباحاً وفق ما أعلنته الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.
خطوات استخراج نتائج القبول المبدئي لحرس الحدود 1443 رجال
إضافة لما سبق للراغبين في الاستعلام عن نتائج التقديم في حرس الحدود 2022 بإمكانهم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا الدخول عبر البوابة الإلكترونية رابط أبشر توظيف حرس الحدود.
- يلي ذلك القيام بتعبئة بيانات استمارة الحقول بدقة شديدة.
- كذلك قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور.
- كما يجب القيام بكتابة رقم الطلب والنقر على استعلام نتائج القبول.
- في النهاية سيتم ظهور كافة بيانات المقبولين مبدئيًا أمامك على الشاشة.
شروط القبول والتسجيل بحرس الحدود رجال 2022
في الختام لراغبي التقديم وظائف حرس الحدود رجال 1443 المعلن عنها على الأربع رتب السابق ذكرها لابد من توافر الشروط التالية:
- أولًا يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ والإقامة مع استثناء من نشأ خارج المملكة أثناء أداء والده خدمة المملكة خارجها.
- كذلك شرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وتكون الأولوية لحملة الشهادات الأعلى.
- كما يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك كشرط أساسي من شروط القبول وألا يكون المتقدم حكم عليه بإدانة بأي قضية من القضايا المخلة بالشرف أو الأمانة.
- أيضًا لابد من توفر المؤهل العلمي الخاص بشغل الوظيفة ومطابقته من جهة الاختصاص.
- كذلك أن يكون وزن المتقدم مع طوله متناسبين وفق اللائحة الطبية.
- كما يشترط ألا يكون متزوج بغير سعودي.
- أيضًا أن يكون هويته الوطنية سارية الصلاحية وغير منتهية أثناء التقديم.
- كذك يجب ألا يكون موظف بأي جهة حكومية وألا يكون قد سبق له التعيين بأي وظيفة تابعة للخدمة العسكرية بالمملكة.
- في النهاية يجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات الخاصة بالقبول.
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