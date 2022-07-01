شروط بنك التسليف للكفيل في بنك التنمية الاجتماعية السعودي

شروط بنك التسليف للكفيل ماهي ؟ هذا السؤال بطبيعة الحال يتردد دائما بين الكثير من المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على أي تمويلات من خلال البنك حيث إنه قد وضع بعض الشروط خاصه بالكفيل للموافقة على الحصول على القرض وحتى يتثني لكل من يريد الحصول على تمويل للتحسين من مستواه المعيشي والمالي أو ازلواج أو ترميم املنزل او غيرها من منتجات وقروض بنك التلسيف والإدخار والتنمية السعودي.

شروط بنك التسليف للكفيل 1444

يعتبر وجود الكفيل من اهم الشروط التي يطرحها ويطلبها بنك التسليف على كل من يريد التقديم للحصول على أي تمويلات من جهة البنك ويكون الكفيل هو الضامن الأساسي لصاحب القرض حتى يضمن البنك الحصول على قيمة مبلغ التمويل الذي حصل عليه العميل من خلال هذا الكفيل، وتأتي شروط الكفيل في بنك التسليف على النحو التالي:

لا بد وأن يكون الكفيل حاصل على الجنسية السعودية.

تقديم ما يثبت قدرته على سداد قيمة القرض في حالة وجود تعثر في السداد من جهة العميل صاحب القرض.

يجب على الكفيل التوقيع على مستند من بنك التسليف للدفع وذلك في حالة إذا كان عاملاً في القطاع الخاص.

على كل من الكفيل والعميل صاحب القرض بالتوقيع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالتقديم للحصول على القرض.

أن يكون المتقدم بالطلب والكفيل مقيمين إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

لا يحق لهذا الكفيل أن يكون ضامن لأكثر من شخص.

ويمكن معرفة هل المتقاعد يكفل في بنك التسليف السعودي ؟ أم لا.

على العميل توفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من جهة البنك.

موقف الكفيل في حالة عدم سداد القرض

على العميل القيام بسداد قيمة الاقساط المستحقة عليه في الموعد المحدد لها.

عند قيام الشخص بالحصول على التمويل عليه إتباع كافة المعلومات المحددة من جهة البنك.

يتم سداد قيمة أول قسط مستحق عليه بعد مرور ثلاثون 30 يوماً شهراً كاملاً من تاريخ صرف مبلغ التمويل الذي حصل عليه.

في حالة إذا لم يلتزم المستفيد بكل هذه التعليمات يتم تحصيل مبلغ القرض من خلال الكفيل.

طوال فترة السداد للأقساط يستمر البنك في إرسال إشعارات على العميل للقيام بسداد قيمة الاقساط المتأخرة عليه.

في حالة إذا تم تجاهل المستفيد لهذة الاشعارات سيصله إنذار نهائي مدته خمسة عشر 15 يوميا ولا بد في هذه المدة يتم سداد قيمة جميع الأقساط المستحقة عليه.

في هذه الحالة سيقوم البنك بتطبيق النظام القانوني عليه ومن خطوات النظام القانوني ما يلي: مطالبة المستفيد بسداد قيمة المبلغ المستحق عليه كاملاً اسقاط كافة الأقساط المستحقة عليه يقوم البنك بإجراء جميع الإجراءات القانونية اللازمة في حالة قيام الشخص بتقديم أي أوراق أو مستندات مزورة (غير صحيحة) يتم حرمان الشخص من القيام بالحصول على أي تمويلات من جهة البنك مرة أخرى لمدة زمنية محددة وهي خمسة اعوام كاملة



شروط طلب اعفاء من بنك التسليف

من الشروط التي تم وضعها لكل من يريد التقديم على طلب إعفاء من قرض بنك التسليف ما سنقدمه لكم في السطور القادمة:

أن يكون المتقدم بالطلب حاصل على الجنسية السعودية.

يكون مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية.

ألا يقل عمره عن خمسة وعشرون 25 عاماً كاملاً.

ولا يتعدى الخمسة وخمسون 55 عامًا.

في حالة حصول العميل على قرض ترميم لا بد وأن يكون قد مر على بناء المنزل الذي حصل على التمويل لأجله خمسة أعوام كاملة.

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