هل المتقاعد يكفل في بنك التسليف السعودي ؟

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عمر شويل - جدة هل المتقاعد يكفل في بنك التسليف ؟ الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السُّعُودية من الذي يرغبون في الحصول على أحد منتجات التمويل والقروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية بنك التسليف ، والتي يعد جود كفيل لهم احد أهم شروط الموافقة على القرض، يرغبون دائمًا في معرفة أهم شروط مواصفات هذا الكفيل وهل يمكن لموظف قد تقاعد عن العمل أن يكون كفيل وضامن للمقترض أم لا، وسوف يتم في هذا الإطار توضيح هل يمكن للمتقاعد أن يكون كفيلًا للحصول على قروض بنك التسليف أم لا بالتفصيل.

ماهي قروض بنك التسليف

تعد قروض بنك التسليف والادخار السعودي أو كما يعرف الآن في المملكة باسم بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم صور ووسائل التمويل الاجتماعي المهمة التي أطلقتها حكومة المملكة لكي تكون معيً ومساعدًا لكل مواطن سعودي يرغب في الحصول على مبلغ مالي بقرض ميسرة تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان حياة كريمة له ولأسرته ، ومن أهم قروض بنك التسليف كل من: قرض العمل الحر للمشروعات، قرض كنف وأهل للنساء، قرض الأسرة، قرض الزواج وكذلك قرض الترميم وقرض السيارة والمزيد.

هل المتقاعد يكفل في بنك التسليف ؟

لقد ورد سؤال من أحد المواطنين على الحساب الرسمي الخاص ببنك التسليف والتنمية الاجتماعية على موقع التغريدات تويتر يستفسر به عن ما إذا كان من الممكن للعسكري المتقاعد أن يكون ضامنًا له من أجل الحصول على قرض الزواج من البنك؟.

ولقد جاءت إجابة الحساب على هذا السؤال بتوضيح أنه لا قبل كفالة الموظف المتقاعد وأنه من اللازم والضروري أن يكون هذا الكفيل موظف حكومي وعلى رأس العمل عند تقديم طلب الحصول على أي من قروض بنك التسليف؛ لكي يتم قَبُول طلب الحصول على أي قرض من البنك بشرط استيفاء باقي الشروط الأخرى أيضًا. والصورة التالية توضح ذلك. ولكن ربما يتيح البنك الحصول على قرض كنف الخاص بالنساء الأشد احتياجًا في المملكة في حالة عدم توافر كفيل آخر غير الموظف المتقاعد.

ويذكر أن قيمة قروض بنك التسليف يمكن أن تصل إلى 60 ألف ريال سعودي وأن تكون مدّة السداد أيضًا على خمس سنوات أي 60 شهرًا بمعدل 1000 ريال / الشهر، أو ربما تقليل مدة السداد إذا رغب المقترض في ذلك.