الجار الله: 30 يونيو هو تاريخ مفصلى للعالمين العربى والإسلامى

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الكويتى أحمد الجارالله رئيس تحرير صحيفة السياسة وعميد الصحفيين الكويتيين - فى مقال له اليوم الخميس، بعنوان "عزيز مصر ... وإذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام" - أن يوم 30 يونيو، ليس يوما مميزا لمصر فقط، بل هو تاريخ مفصلى للعالمين العربى والإسلامى، وهو يوم عز سيبقى العالم يتحدث عنه لعقود عدة، لأنه للمرة الأولى فى تاريخ الثورات يكون الطوفان الشعبى هو عامل التغيير، وليس الجيش، كما درجت العادة فى العالم الثالث، بل إن القوات المسلحة المصرية كانت صدى صوت 33 مليون مصرى هبوا لوقف عملية الاغتصاب الممنهج للدولة التى عملت عليها جماعة الإخوان، حين اختطفت انتفاضة 25 يناير 2011، لتنصب دميتها على رأس الحكم.





وتابع الجارالله أن ما جرى فى عام 2013 هو إحباط أكبر مؤامرة كانت تستهدف العالمين العربى والإسلامى، من خلال تقسيمهما إلى معسكرين، سنى تقوده الجماعات "الإخوانية"، وشيعى بقيادة ملالى طهران، فيما يكون المايسترو إسرائيل، ولقد كشفت رسائل محمد مرسى إلى الرئيس الإسرائيلى، آنذاك، شيمون بيريس، مدى عمق العلاقة بين الطرفين، إذ كان يفتتحها بعبارة "عزيزى وصديقى العظيم"، ويختمها ب"صديقكم الوفى"، فيما لانزال نشهد مذكرات وزيرة خارجية أمريكا السابقة هيلارى كلينتون، وبعدها مذكرات الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما على ما كان يحاك للعالمين العربى والإسلامى، بين شياطين "الإخوان" والاستخبارات الأمريكية.

وأضاف الجارالله أن عام 2013 هيأ الله، سبحانه وتعالى، عزيز مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى والجيش ليفسد ذلك المخطط، ولتبدأ هبة النيل استرداد عافيتها بعد سنتين عجاف كادت تفتك بها جراء المؤامرة "الإخوانية"، التى نقلت عدواها إلى دول الخليج العربى، فتفشت فى الكويت والسعودية والإمارات وغيرها من دول "مجلس التعاون"، لكن اليقظة وحسن التدبير فى بعض تلك الدول دحرا المخربين.

وأشار إلى أن تدخلات "الإخوان" الشيطانية لم تقف عند حدود العمل السياسى، بل وصلت إلى القضاء المصرى الذى وجد نفسه مكبلاً بمجموعة شياطين عبروا عن أهدافهم بوضوح فى قضية الرئيس الراحل حسنى مبارك، إذ حين قال لهم أحد "الوسطاء: "خففوا الضغط على الرجل"، كان جواب مرشدهم: "سنقوده من السجن إلى القبر". وللحقيقة فإن مبارك كان مؤمنا لم يرتكب جريمة، ولذلك قالها بوضوح فى آخر خطبه: "لن أترك مصر، ففيها ولدت وفيها أموت"، لكنه الحقد الإخوانى الشرير الذى مورس على كل المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، بل عشرات آلاف المواطنين المصريين الذين رفضوا اغتصاب الحكم.

وتابع الكاتب الكويتى أنه عندما يحتفل المصريون بثورة 30 يونيو، يحتفلون بذكرى استعادة العزة والكرامة، وفى هذا الشأن يرخص المال والنفس، ولهذا حين قال عزيز مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحدى المرات إن دول الخليج كانت كريمة مع مصر، كان رد هذه الدول نحن كرماء مع أنفسنا، فمصر جزء عزيز من العالم العربى، وهى العمق الستراتيجى للخليج، واستقرارها من استقراره.

واختتم الجار الله مقاله بأن اليوم مصر بعهدة رئيس يعمل ليل نهار على الرفع من شأنها، ولهذا جعلها كلها ورشة عمل، يشارك فيها الجيش والشعب، وينفق المليارات على التنمية الريفية والمدنية، مؤمنا بقاعدة واحدة أن على الجميع العمل، انطلاقاً من مبدأ "لا تعطينى سمكة، بل علمنى الصيد، وامنحنى صنارة".

وقال "نعم، بيض الله وجهك أيها الرئيس المثابر على النجاح فى سبيل بلدك، فالمسيرة لا تزال فى بدايتها، ومثلما أنجزت كل تلك المشاريع الضخمة، لا شك فإن مصر معك ستنجز طريق العشرة آلاف كليومتر، طريق الشمال السريع الرابط بين دول قارة أفريقيا. شكرا شعب مصر القادر على كسب الرهانات الكبرى، وشكرا للرئيس عبد الفتاح السيسى رائد نهضتها الحديثة، وقد صدق المتنبى حين قال: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجسام".