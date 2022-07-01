العالم اليوم - فيديو لسحابة غريبة فوق سماء كييف.. ومرصد جوي يفسر الظاهرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 يوليو 2022 06:21 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسحابة غريبة قالوا إنها كانت فوق العاصمة الأوكرانية كييف، وبدت وهي ترعد وتبرق دون هطول أمطار.

ووفق المنشور فإن السحابة الغريبة ظهرت فوق كييف يوم الثلاثاء الماضي، وأثارت تساؤلات حول طبيعتها نظرا لغرابتها. ودفعت الظاهرة الجوية الغريبة مرصد هونغ كونغ للتعليق موضحا أنها عاصفة رعدية جافة، حسبما نقل موقع "إنديا إكسبريس". وأوضح المرصد أن الظاهرة تؤدي إلى حدوث برق ورعد دون هطول أمطار، لأن قطرات المطر التي تنتجها السحب الرعدية في هذه الحالة، تتبخر في الهواء قبل أن تصل إلى الأرض.

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