ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران ٢٠٢٢ منافسات غير مسبوقة ونتائج غير متوقعة

ألعاب البحر الأبيض المتوسط ٢٠٢٢ والتي أقيمت هذا العام على الأراضي الجمهورية الجزائرية وهي الدورة 19 وأقيمت تحديدًا في مدينة وهران، والتي منذ بداية انطلاقها أبهرت العالم بتنظيمها النموذجي وستستمر حتى يوم 6 يوليو 2022، على الملعب الرئيسي للدورة عبد القادر فريحة الأومبي الجديد وهو ملعب تابع للمركب الأولمبي المتواجد في بلدية بير الجير في ولايةوهران، وسيقام في نفس الملعب حفل الختام مثلما تم فيه حفل الافتتاح، كذلك يتم لعب العديد من ألعاب الدورة في ولايات مختلفة بالجزائر منها مدينة سيق ومدينة مستغانم، وقام بافتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 رئيس الجمهورية سعيد تبوك، مع العلم أنها المرة الثانية التي تستضيف فيها الجزائر دورة الألعاب على أراضيها حيث كانت المرة الأولى عام 1975م في تاريخ ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

قائمة الدول المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

إضافة لما سبق فإن عدد الدول المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط 26 دولة منها 6 دول عربية وهي الجزائر وهي الدولة المنظمة والمستضيفة للحدث الرياضي، مصر ، البوسنة والهرسك، كرواتيا، لبنان، ليبيا، مالطا، أندورا، ألبانيا، فرنسا، إيطاليا، كوسوفو، قبرص، المغرب، مونتينغرو، مقدونيا الشمالية، صربيا، إسبانيا، سوريا، تونس، تركيا، سلوفينيا، سان مارينو، موناكو، تونس، البرتغال.

برنامج العاب البحر الابيض المتوسط وهران 2022 اليوم الجمعة 1يوليو وهران 2022

كذلك سيشهد اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 العديد من المنافسات التي ستقام على مدار اليوم وفق الجدول التالي:

الكرة الطائرة الساعة 10.30 صباحًا منافسة سيدات في مرحلة التصنيف بين المراكز الخامس والثامن لقاء بين مصر وتونس الملاكمة الساعة 8.30 مساء ومنافسة رجال 91 كجم مرحلة نهائية، يسري حافظ ضد الإيطالي فينتشينزو فياسكيتي رفع الأثقال 6 مساء منافسة رجال 61 كجم ، خطف في نهاية اليوم رفع الأثقال 7مساء ومنافسة رجال 61 كجم، نتر

ميداليات حصاد البعثة المصرية المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط 2022

في الختام وجب الذكر أن مصر احتلت مكانة منافسة حيث حصد اللاعبين المصريين 27 ميدالية متنوعة على ألعاب مختلفة نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا اللاعبة المصرية بسنت حميدة حصدت ذهبية على 100 متر عدو ألعاب القوى.

حصدت ذهبية على 100 متر عدو ألعاب القوى. يليها اللاعب المصري محمد عبدالموجود حصد ذهبية عن وزن74 كجم في المصارعة الحرة.

حصد ذهبية عن وزن74 كجم في كذلك اللاعب المصري عمرو رضا حصد ذهببة عن وزن74 كجم في المصارعة الحرة.

حصد ذهببة عن وزن74 كجم في كما حصل على الميدالية الذهبية منتخب السيدات في لعبة تنس الطاولة.

في لعبة أيضًا اللاعبة المصرية فريال أشرف حصدت ذهبية على وزن 68 كجم كاراتيه.

حصدت ذهبية على وزن 68 كجم كذلك اللاعب المصري يوسف بدوي حصد ذهبية عن وزن 84 كجم كاراتيه.

حصاد الميداليات الفضية مهران البحر المتوسط 2022

واللاعب المصري عمر عصر حصد فضية عن فردي رجال تنس طاولة.

حصد عن فردي رجال أيضًا اللاعب المصري يحي حافظ حصد فضية عنوزن 65 كجم مصارعة حرة.

حصد عنوزن 65 كجم كما حصد اللاعب المصري عبداللطيف منيع فضية عن وزن 130 كجم مصارعة رومانيه.

عن وزن 130 كجم واللاعبة المصرية أحلام يوسف حصدت فضية عن وزن تحت 55 كجم لعبة كاراتيه.

حصدت عن وزن تحت 55 كجم أيضًا اللاعب المصري عبدالله ممدوح حصد فضية وزن 75 كجم كاراتيه.

قائمة الميداليات البرونزية مهران البحر المتوسط 2022