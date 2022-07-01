حصاد دورة ألعاب البحر المتوسط حتي الآن بمدينة وهران

دورة ألعاب البحر المتوسط، حيث تعد هذه الدورة واحدة من الأحداث الرياضية التي تقام كل أربع سنوات لكافة الدول التي تطل على البحر المتوسط، وقد أقيمت أول دورة في مدينة الإسكندرية في عام 1951، وتستضيف الجزائر النسخة المقيمة حالياً، ويتنافس العديد من اللاعبين من عدد كبير من الدول علي الميداليات الذهبية والفضية وغيرها، وتشهد هذه الدورة منافسة قوية بين كافة الدول من أجل الفوز وتحقيق مراكز متقدمة لكل دولة، وتشهد هذه النسخة حضورًا مميزًا وكبيرًا من الجمهور الجزائري الذي يحضر في جميع اللعبات مما أضاف جو تنافسي كبير بين جميع المتسابقين، وسوف نوضح حصاد الدورة حتي الآن بين الدول بعضها البعض في دورة ألعاب البحر المتوسط.

دورة ألعاب البحر المتوسط حتي الآن

تشهد دورة ألعاب البحر المتوسط فعاليات مميزة في مدينة وهران الجزائرية، وسوف نعرض عليكم تفاصيل حصول كل دولة علي عدد الميداليات حتي الآن:

تصدرت دولة تركيا تربعها على عرش الصدارة برصيد 18 ميدالية ذهبية، فيما تراجعت دولة الجزائر إلى المركز الثالث في الترتيب الإجمالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط، بمدينة وهران الجزائرية.

ويتصدر لاعبو الجزائر صدارة الميداليات من حيث البلدان العربية بعدد من الميداليات المختلفة، وصل عددها إلى رصيد 13 ميدالية تشمل 6 ذهبية و5 فضية وعدد 2 برونزية، ويقع ترتيبهم بالمركز الثالث بعد كل من تركيا وإيطاليا.

تحتل بعثة مصر المركز الثاني عربيًا والترتيب الخامس عمومًا برصيد 22 ميدالية، تشمل 5 ذهبية وعدد 5 فضية وعدد 12 ميدالية برونزية.

فيما احتلت بعثة تونس المركز الثالث عربيًا والترتيب السابع عمومًا برصيد 12 ميدالية، تشمل عدد 3 ذهبية وعدد 4 فضية وعدد 5 برونزية، وحققت تونس عدد 2 ذهبية في الكرة الحديدية.

وتأتي بعثة المغرب في المركز 17 عمومًا وقد حصلت علي 6 ميداليات تتضمن عدد 1 فضة وعدد 5 برونز.

بعثة ليبيا تتزيل الترتيب الأخير بميدالية برونزية وحيدة تم تحقيقها في لعبة الكرة الحديدية.

موعد انتهاء دورة البحر المتوسط

تستمر فعاليات هذه الدورة حتي اليوم الخامس من شهر يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يتغير ترتيب الدول في حصادها للميداليات حتي اليوم الأخير من انتهاء الدورة نظراً للمنافسة الكبيرة بين جميع البعثات الرياضية الملتحقة بهذه الدورة، وتأمل كل فرقة في تحقيق الإنجازات والميداليات في جميع لعبات هذه الدورة.