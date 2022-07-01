ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 وما جدول الميداليات بعد أخر منافسات

انطلقت دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022 للمرة الثانية في الجزائر وللمرة التاسعة عشر عالمياً، حيث انطلقت منذ اليوم الخامس عشر من شهر يوينو الجاري لتستمر حتي اليوم الخامس من شهر يوليو لعام 2022 م لتعد من أهم الأحداث الدولية علي الإطلاق، حيث يتم انعقادها في الجزائر وبالتحديد في بليدة بير الجير في ولاية وهران بعد تغلبها علي مدينة صفاقس التونسية، حيث يتم انعقاد الدورة لهذا العام بعد التأجيل في العام المسبق بسبب انتشار الوباء في البلاد، فقد تُقيم الدورة لهذا الموسم في ملعب عبد القادر فريحة الأومبي التابع للمركب الأولومبي كما يتم حفل الختام به.

دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022

قام رئيس جمهورية الجزائر سعيد تبوك بافتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط، حيث يتم انعقاد الدورة في الجزائر للمرة الثانية منذ انطلاق اللعبة، فقد كانت المرة الأولي في عام 1975 م ومنذ ذلك العام لم يتم شروعها علي أرضها، فقد تستضيف الجزائر ذلك الحدث الرياضي المهم علي أرضها لهذا الموسم لتعد هي الدولة المنظمة والمشاركة أيضاً من ضمن الستة وعشرون دولة مشاركة لهذا الحدث الرياضي، ومن الدول العربية المشاركة أيضاً مصر، لبنان، تونس، المغرب، ليبيا، وسوريا، بالإضافة الي بعض الدول الأخري الأوروبية ولأفريقيا وغيرها.

جدول الميداليات بعد منافسات الخميس

حصلت مصر حتي الآن علي 27 ميدالية في الدورة، منها 6 ميداليات ذهبية و6 أخري فضية، أما الميداليات البرونزية خمسة عشر ميدالية، حيث استمرت البعثة المشاركة من مصر في تحقيق المزيد من الميداليات والنجاحات، فقد جاء جدول الميداليات اليوم الخميس 30 يونيو كالأتي: