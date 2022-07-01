اعملي الكريب في البيت بخطوات سهلة مثل الجاهز

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طريقة عمل الكريب في البيت، الكريب من أسهل المعجنات التي يمكن تجهيزها في المنزل بكل سهولة وبساطة ويمكن حشوه بحشوات كثيرة كاللحم أو الدجاج أو ميكس الجبن أو السجق كما يمكن تحضير الكريب كصنف من أصناف الحلويات واليوم سنقدم الكريب الحادق بحشوة اللحمة المفرومة. طريقة عمل عجينة الكريب الحادق المكونات 3 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب من الحليب.

كوب من الدقيق الأبيض الفاخر.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام. مكونات حشوة الكريب باللحم المفروم نصف كيلو من اللحم البقري المفروم.

2 بصلة متوسطة مبشورة.

فص كبير من الثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة. طريقة تحضير الكريب الحادق بحشوة اللحم المفروم نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ثم نضيف فيه البيض والملح وملعقة صغيرة من الزيت.

ثم نضيف إليهم الحليب ونقوم بخفق المكونات جيدا.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج مع الإستمرار في الخفق الجيد حتى نحصل على قوام مناسب لخليط الكريب.

نقوم بإدخال عجينة الكريب الحادق إلى الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بإحضار طاسة كبيرة غير لاصقة ندهنها بقليل من الزيت ونرفعها على النار.

نأخذ مقدار كبشة من خليط الكريب ونوزعها في الطاسة جيدا.

نقوم بتسوية الكريب من الجهتين ونقوم بلفه جيدا بفوطة نظيفة حتى نحافظ على طراوته.

نقوم بإحضار إناء نرفعه على النار نضيف الزيت ثم نضيف له البصل المبشور.

نحمر البصل قليلا ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم وفص الثوم والملح والفلفل الأسود.

نقوم بتقليب المكونات جيدا ثم نضيف الكمون والكزبرة ونتركهم على نار متوسطة حتى النضج.

نرفع الإناء من النار ونتركه ليبرد قليلا ثم نقوم بإحضار الكريب.

بعد ذلك نضع حشوة اللحم المفروم على طرف الكريب ثم نقوم بغلقها من الطرفين.

ثم نقوم بلفه على شكل رول ونحضر صينية ونضع فيها الكريب.

يمكن إضافة صوص البشاميل أو صوص أحمر أو جبن الموزاريلا وشيدر.

ثم ندخل الكريب إلى الفرن لمدة عشر دقائق إلى أن يحمر قليلا ثم يقدم ساخنا بجانب البطاطس المقلية. طريقة عمل عجينة الكريب الحلو المكونات كوب ونصف من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

كوب ونصف كبير من الحليب.

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة. عمر شويل - جدة اعملي الكريب في البيت بخطوات سهلة مثل الجاهز - ثقفني

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