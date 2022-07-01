نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة رخيصة في السعودية للبيع ومنها تويوتا وجي إم سي في المقال التالي

يبحث العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن سيارات مستعملة للبيع وتكون بأسعار مخفضة في متناول الدخل الشهري للمواطن وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة، واليوم سنقدم لكم مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة ذات الماركات الشهيرة وبمواصفات وإمكانيات ممتازة. للبيع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2006 مستعملة متوفر للبيع سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2006 مستعملة في مدينة جدة.

السيارة شيفروليه أوبترا مزودة بناقل حركة مانيوال رباعي الإسطوانات.

السيارة شيفروليه أوبترا تأتي بمحرك بقوة 1800 سي سي.

عداد الممشى للسيارة شيفروليه أوبترا 160000 كيلو متر.

سعر السيارة شيفروليه أوبترا مستعملة 7500 ريال سعودي.

السيارة شيفروليه أوبترا مزودة بمكيف ووسائد هوائية ونظام توزيع قوة الفرامل وإنذار.

السيارة شيفروليه أوبترا متوفرة بلون أحمر.

يمكن الحصول على السيارة شيفروليه أوبترا عن طريق الإتصال على 0554009034. سيارة جي إم سي موديل 1996 مستعملة للبيع متاح للبيع سيارة جي إم سي موديل 1996 مستعملة في مدينة جدة.

السيارة جي إم سي مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

عداد المسافات المقطوعة للسيارة 200000 كيلو متر.

سعر بيع السيارة جي إم سي مستعملة 8500 ريال سعودي.

السيارة جي إم سي متوفرة باللون الأسود.

السيارة مزودة بمكيف وكاميرا خلفية ومثبت سرعة ومشغل أقراص ونظام الفرامل المانع للإنغلاق.

يمكن التواصل مع البائع للحصول على السيارة عن طريق الإتصال على 0555657264. للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2002 مستعملة يوجد للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2002 مستعملة في مدينة جدة.

السيارة تويوتا كورولا تأتي بقوة محرك 1800 سي سي.

كما عداد الممشي للسيارة تويوتا كورولا 40000 كيلو متر.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 10000 ريال سعودي.

كما السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا بها بعض العيوب في الهيكل الخارجي.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة باللون الفضي.

للحصول على السيارة تويوتا كورولا يرجي الإتصال على 0505652535. سيارة فورد فكتوريا موديل 1999 مستعملة للبيع متوفر للبيع سيارة فورد فكتوريا موديل 1999 مستعملة في مدينة جدة.

كما عداد المسافات المقطوعة للسيارة 200000 كيلو متر.

السيارة فورد فكتوريا تأتي بناقل حركة أوتوماتيك

سعر بيع السيارة فورد فكتوريا مستعملة 10000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة رخيصة في السعودية للبيع ومنها تويوتا وجي إم سي - ثقفني

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