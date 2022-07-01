العالم اليوم - إصابة 9 في إطلاق نار في نيوجيرزي الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 1 يوليو 2022 04:18 صباحاً - قالت الشرطة إن تسعة أشخاص بينهم طفل واحد على الأقل أصيبوا بالرصاص في نيوارك بولاية نيوجيرزي.

وقال راؤول مالاف المتحدث باسم حكومة نيوارك إن المصابين نقلوا إلى مستشفيين قريبين، مضيفا أنهم جميعا في حالة مستقرة ويعالجون جراء الإصابة بطلقات نارية. ولم يتسن على الفور الحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الحادث الذي وقع بعد وقت قصير من السادسة مساء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش).

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