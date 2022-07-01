نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استظهار نتائج البكالوريا المغرب 2022 عبر مسطحة taalim.ma نتائج الباك حر ٢٠٢٢ التربية الوطنية bac.men.gov.ma في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج البكالوريا المغرب 2022 ، ما زلنا نتابع معكم تقديم المزيد من الأخبار والتفاصيل بخصوص إعلان نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب ، وذلك نقلاً عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. حيث أكدت الوزارة أن تاريخ نتائج البكالوريا في المغرب الدورة العادية Résultats Bac سيكون اليوم الجمعة الموافق الأول من شهر يوليو 2022 ، كما سيكون موعد نتائج الدورة الاستدراكية الباك الحر 2022 سيكون يوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من نفس الشهر يوليوز، ونوافيكم أدناه برابط نتائج البكالوريا المغرب 2022 ، وطريقة الإطلاع على النتائج.

نتائج البكالوريا المغرب 2022

نتائج البكالوريا 2022 المغرب ، يبحث الكثير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور حالياً عن رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 في المغرب ، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن تاريخ موعد نتائج البكالوريا بالمغرب الدورة العادية والاستدراكية 2022. المقرر لها اليوم الجمعة الموافق 1-7-2022.

وانتهى التلاميذ والتلميذات البكالوريا في المغرب من امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي منذ فترة قصيرة، وقد بدأت المراكز المختصة في أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابات الخاصة بالتلاميذ منذ أول يوم امتحانات لطلاب البكالوريا ، وذلك من أجل الاستعداد والتجهيز للإفراج عن نتائج البكالوريا الدورة العادية دون الانتظار طويلاً.

طريقة باش تشوف نتائج البكالوريا 2022 المغرب

للإطلاع على نتائج البكالوريا 2022 المغرب ، توجد طريقتين رسميتين للحصول على النتائج نستعرضها عليكم من خلال شرح سهل وبسيط يُمكن للجميع من خلاله التوصل إلى نتائج البكالوريا الدورة العادية في المغرب ٢٠٢٢ ، وتتمثل الطريقتين في التالي:

الطريقة الأولى للإطلاع على نتائج البكالوريا 2022 بالمغرب : من خلال الدخول عبر رابط bac.men.gov.ma ، أو رابط موقع men.gov.ma واستخدام المسار وكتابته في الإطار المخصص له ثم اختيار أيقونة بحث وسوف تظهر النتائج.

الطريقة الثانية للإطلاع على نتائج البكالوريا المغرب 2022 الدورة العادية : من خلال الدخول عبر رابط مسطحة taalim.ma ، ويتم استخدام البريد الإلكتروني [email protected] والرقم السري الذي تم استلامه من قبل إدارة المؤسسة لمن لم يقم بتغييره أو الرقم السري الجديد. وبمجرد تفعيل البريد الإلكتروني الموضح يُمكنكم استظهار نتائج البكالوريا عبر مسار تعليم المغرب taalim.ma ، بكل سهولة ويُسر.

نتائج البكالوريا 2022 المغرب رسالة نصية Résultats Bac 2022 SMS

توجد طريقة أخرى يُمكن من خلالها الحصول على نتائج البكالوريا المغرب 2022 عبر رسالة نصية SMS ، ولكن يتطلب أولاً إضافة رقم الهاتف للحصول على النتائج، وذلك من خلال الطريقة الموضحة داخل الفيديو التالي.

وبهذا القدر نكون قد وصلنا لنهاية هذه المقالة قدمنها من خلالها طريقة الحصول على نتائج البكالوريا 2022 المغرب وزارة التربية الوطنية التكوين المهني bac.men.gov.ma ، نتائج البكالوريا ٢٠٢٢ بالمغرب عبر مسطحة taalim.ma ، أو من خلال البريد الإلكتروني ، أو يستطيع التلاميذ الإطلاع على نتائج البكالوريا المغرب 2022 الدورة العادية عبر رسالة نصية كما هو موضح بعاليه، سنتابع معكم بالوقت القادم كل ما هو جديد بخصوص هذا الشأن